В Казахстане появилась новая форма семейного устройства

Общество
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Приёмные профессиональные семьи смогут одновременно воспитывать до четырёх детей

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 1 июля в Казахстане внедряется новая форма семейного устройства — приёмная профессиональная семья. Это временная, но важная мера, направленная на создание безопасной и благополучной домашней среды для детей, оставшихся без родительской опеки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

Приёмные профессиональные семьи смогут одновременно воспитывать до четырёх детей. Прежде чем принять ребёнка, все кандидаты на роль приёмных родителей обязаны пройти обязательную подготовку. Обучение организовано в государственных учреждениях для детей-сирот, а также в аккредитованных организациях, имеющих право обучать лиц, желающих принять детей в свою семью.

Окончательное решение о назначении кандидатов будет приниматься органами опеки и попечительства после всестороннего рассмотрения документов и проверки на соответствие законодательным требованиям.

«Уже сейчас органы опеки ведут активную работу по отбору и подготовке приёмных профессиональных родителей. Одним из ключевых преимуществ новой формы является то, что дети будут направляться в семьи напрямую, минуя интернатные учреждения. Это позволит минимизировать психологические травмы и обеспечить ребёнку стабильную семейную среду с первых дней после выявления», — отметила председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова.

Каждому приёмному профессиональному воспитателю будет выплачиваться ежемесячное пособие на содержание ребёнка. Также предусмотрена оплата труда воспитателя.

Напомним, что в стране действуют четыре формы семейного устройства: усыновление, опека, патронат и приёмная семья.

#Казахстан #дети #семья #приемная семья

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