В Казахстане проходит обучение ИИ для девушек

Искусственный интеллект
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5-7 февраля проходит обучение для девушек в рамках программы «Акселератор навыков ИИ для девушек», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЦРИАП

Фото: МЦРИАП

Обучение проводится для повышения уровня цифровых навыков девочек и женщин в области новейших технологий искусственного интеллекта.

В открытии мероприятия приняли участие министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев, а также онлайн подключилась региональный директор МСЭ для региона СНГ Наталья Мочу.

«Глава государства уделяет особое внимание развитию ИИ в нашей стране. Мы планируем внедрить ИИ во все сферы нашей жизни. Ставим для себя высокую планку – обучить 1 млн человек за 5 лет. Это 500 тыс. учеников, 300 тыс. студентов, 90 тыс. госслужащих, 80 тыс. представителей корпоративного сектора и 30 тыс. представителей других сфер. По всем этим направлениям уже имеются определенные пилоты. Также мы планируем внедрить требования, чтобы для всех существующих и будущих госслужащих обучение ИИ стало обязательным. Пилот планируем запустить в марте этого года. Как вы заметили, для всех категорий граждан имеются обучения по ИИ», - отметил министр Жаслан Мадиев.

Программа поможет девушкам освоить цифровые, этические и управленческие навыки, чтобы они могли создавать инновационные решения и использовать ИИ для решения проблем в своих сообществах.

За 2 года программа достигнет следующих результатов:

- 1 000 девушек пройдут обучение на очных семинарах, получив знания, наставничество и поддержку экспертов.

- Семинары охватят 12 стран по всему миру (по 2 страны на каждый регион МСЭ).

- Участницы смогут участвовать в конкурсе, победительницы которого получат возможность посетить международное мероприятие МСЭ по ИИ.

Проект реализуется Сектором развития МСЭ в партнерстве с EY.

«Развитие навыков в области искусственного интеллекта открывает перед девушками новые горизонты, позволяя им не только освоить передовые технологии, но и применять их на благо своих сообществ. Данная программа – шаг к более инклюзивному и равноправному цифровому будущему», – Наталья Мочу, Региональный директор МСЭ для региона СНГ.

В первую группу стран (2024–2025 гг.) вошли Индия, Иордания, Казахстан, Кения, Мальта и Парагвай.

#Казахстан #девушки #ИИ

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