В Казахстане растет интерес к национальным видам спорта

Спорт
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По итогам 2024 года число казахстанцев, регулярно занимающихся национальными видами спорта, составило свыше 660 тыс. человек

Фото: акимат Астаны

Что составляет 9,6% от всех занимающихся физической культурой и спортом в стране (в 2023 году — 619,2 тыс. человек или 8,7%). Тренерский штат включает 1781 наставников, в том числе 1004 — в сельской местности.

Динамика за 2018-2024 годы:
• 2018 — 375 926 чел.
• 2019 — 399 357 чел.
• 2022 — 432 457 чел.
• 2023 — 619 200 чел.
• 2024 — 660 000+ чел.

Наиболее популярные виды спорта:
• қазақша курес,
• тогызкумалак,
• асық ату,
• көкпар,
• бәйге,
• теңге ілу,
• жамбы ату,
• аударыспақ,
• құсбегілік,
• традиционная стрельба из лука,
• жекпе-жек и другие.

Для развития национальных видов спорта в регионах действуют 15 детско-юношеских спортивных школ и 17 специализированных клубов. Ежегодно в Казахстане проводится более 1000 соревнований по национальным видам спорта.

 

#Спорт #национальные виды #Минтуризма

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