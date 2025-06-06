Благодаря мерам государственной поддержки, слаженной работе аграриев и местных исполнительных органов посевная проведена в оптимальные агротехнические сроки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МСХ

Фото: МСХ

Необходимо отметить, что впервые финансирование посевной началось за полгода до начала полевых работ,

а ее объём достиг 700 млрд тенге. Для расширения доступа аграриев к льготному финансированию реализован механизм гарантирования - до 85% от суммы займа.

Объем льготного лизинга сельхозтехники составил 250 млрд тенге, что значительно повлияло на обновление машинотракторного парка и позволило провести весенне-полевые работы в оптимальные агросроки с высокой технологической эффективностью. Так, по предварительным данным, сельхозкультуры размещены на площади 23,7 млн га.

Особое внимание было уделено диверсификации структуры посевных площадей с учётом научно-обоснованных норм севооборота, устойчивости к климатическим рискам и рыночным трендам.

В результате были увеличены площади под высорентабельные и востребованные культуры: площадь масличных составила 3,4 млн га, что на 0,5 млн га больше по сравнению с прошлым годом, площадь кормовых культур достигла 3,3 млн га с увеличением на 114 тыс. га по сравнению с прошлым годом, кукурузы на зерно – 167,5 тыс. га, овощебахчевых культур – 222,3 тыс. га.

Указанные площади позволят не только обеспечить внутреннюю потребность страны, но и создадут условия для наращивания экспортного потенциала агропромышленного комплекса.