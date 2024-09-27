В Казахстане утвердили правила проведения переписи населения

Приказом руководителя Бюро национальной статистики от 16 сентября 2024 года утверждены правила привлечения лиц в качестве интервьюеров и организации их работы при проведении общегосударственных статистических наблюдений и национальных переписей, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Правила определяют совокупность процедур привлечения лиц в качестве интервьюеров и организации их работы и проведения территориальными подразделениями Бюро национальной статистики общегосударственных статистических наблюдений и национальных переписей с целью получения первичных статистических данных.

Наблюдения основываются на принципах добровольного участия отобранных случайным методом респондентов и домашних хозяйств, которые проводят территориальные подразделения.

Сбор первичных статистических данных от респондентов и домашних хозяйств осуществляется методом опроса специально подготовленными интервьюерами или самостоятельным заполнением статистических форм.

Предусматривается, что для автоматизации сбора первичных статистических данных в наблюдениях применяют компьютеризированную систему индивидуального опроса (КСИО), кроме случаев при проведении национальных переписей.

Полученные интервьюером в ходе опроса данные являются первичными статистическими данными, конфиденциальность которых обеспечивается согласно законодательству РК.

Интервьюер при заключении договора гарантирует сохранение конфиденциальности первичных статистических данных, а также других сведений об опрошенных лицах, полученных при посещении респондента или домашнего хозяйства.

Заполненные интервьюерами статистические формы передаются организующим наблюдение супервайзерам.

Приказ вводится в действие с 7 октября 2024 года.