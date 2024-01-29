В Казахстане зафиксирован бум ввода ТРЦ

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По их данным, в 2023 году были введены в эксплуатацию торгово-развлекательные центры (ТРЦ) общей площадью 174 тыс. кв.м.

"Это почти на 60%, или 64,8 тыс. кв. м, больше, чем годом ранее. В результате показатель оказался на максимуме за девять лет, свидетельствуют данные БНС АСПиР РК. Новые ТРЦ выросли не только в площади, но и в количестве. Уровень 2023 года – 28 ед. Тогда как годом ранее было – 19 ед. Вместе с тем средняя площадь подобного торгового объекта за год увеличилась на 0,5 тыс. кв.м., до 6,2 тыс. кв.м", – рассказали в DataHub.

Ввод ТРЦ затронул сразу 13 областей. В Алматы за целый год это произошло лишь дважды. Тем не менее город обеспечил почти две трети введенной площади – 105,6 тыс. кв.м.

На общем фоне также выделяются Жамбылская и Кызылординская области. Однако не общей площадью новых ТРЦ, а их количеством – 13 ед.

Отмечается, что фактическая стоимость ТРЦ, введенных в 2023 году, составила 44,4 млрд тенге. По сравнению с предыдущим годом рост оказался практически трехкратным (+28,2 млрд тенге).