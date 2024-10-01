В Казахстане завершилась пилотная сельхозперепись

Она проходила с 20 августа по 30 сентября 2024 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Основная цель мероприятия — апробация методов сбора данных, переписных листов и программного обеспечения для подготовки к основной переписи в 2025 году.

По предварительным данным, в пилотной переписи приняли участие 44 тыс. респондентов, из которых 31,8 тыс. составили домашние хозяйства, а 12,3 тыс. — хозяйствующие субъекты. Отметим, что основная сельхозперепись в 2025 году пройдет с 1 августа по 20 октября.

Участниками переписи стали юридические лица, их структурные подразделения, индивидуальные предприниматели, включая крестьянские и фермерские хозяйства, а также домашние хозяйства, занимающиеся сельским хозяйством.

Опрос был проведен в 54 населённых пунктах.