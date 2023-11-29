В "Казпочте" выявили хищения более чем на 270 млн тенге

АО «Казпочта» продолжает внутреннее расследование. По итогам 2023 года в ряде регионов найдены финансовые нарушения на общую сумму 273 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу компании

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Материалы внутренней проверки переданы в департамент экономических расследований для принятия процессуального решения и привлечения подозреваемых к ответственности, а также возмещения ущерба, отметили в «Казпочте».

«В структуре правонарушений есть хищения, мошенничество, кражи и получение незаконного вознаграждения. Всего зарегистрировано 11 уголовных дел в 7 региональных филиалах», – уточнили в компании.

АО «Казпочта» продолжит активную борьбу правонарушениями как в центре, так и на местах и будет оказывать содействие правоохранительным органам, заверили здесь.