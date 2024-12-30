В международный рейтинг лучших университетов мира QS WUR вошел 21 казахстанский вуз

Образование
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Вузами Казахстана реализуется около 245 совместных образовательных и двудипломных программ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на правительство

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рейтинге Times Higher Education приняли участие 29 казахстанских вузов, из них 4 вуза заняли позиции в списке. Ежегодно выделяются средства на привлечение 200 зарубежных ученых для преподавания. В реестр включено более 8 тыс. образовательных программ, 57% из них обновлены.

Разработана модель цифровых университетов. С 2023 года данная модель запущена в пилотном режиме на базе 2-х вузов: КазНИТУ им. К.Сатпаева и ВКТУ им. Д.Серикбаева. В целях развития сотрудничества и применения инновационных технологий обучения проведены переговоры и подписаны меморандумы с такими крупными компаниями, как Coursera, Huawei Technologies Kazakhstan, Binance Kazakhstan.

Для предоставления сертифицированных курсов Huawei на базе 40 вузов созданы Huawei ICT Academy. По поддержке Binance Kazakhstan около 350 преподавателей ИКТ факультетов 22 вузов прошли обучение по блокчейн-технологиям. Проект Coursera охватил 93 университета по всей стране, предоставив доступ к онлайн-курсам по востребованным навыкам. 152 курса были переведены на казахский и русский языки, а 4 тыс. курсов получили машинный перевод на казахский язык.

Ранее сообщалось, что в Казахстане работает 120 высших учебных заведений, из них национальные вузы – 11, государственные – 29, негражданские – 14, АОО (автономная организация образования) – 1, международный – 1, акционированные – 16 и частные – 48. Контингент обучающихся составляет более 642,5 тысяч  человек, по госзаказу обучается более 255,6 тысяч студентов.

Отмечается, что в Казахстане была внедрена новая система назначения ректоров путем проведения конкурса. Обновлено более 50% ректорского корпуса. Привлечены молодые управленцы из числа выпускников ведущих зарубежных вузов, стипендиатов программы «Болашақ». Приняты меры по созданию Центров академического превосходства. В дальнейшем планируется, что 7 вузов будут принимать участие в конкурсах на программно-целевое финансирование научных исследований на 2025-2027 годы для создания ЦАИП. Разработана программа развития КазНИТУ им. К. Сатпаева на 2022-2026 годы с созданием на его базе научно-исследовательского хаба новых технологий в инженерном образовании и науке.

Пятерым вузам присвоен статус исследовательского университета (Южно-Казахстанский университет им. М. Ауезова, Карагандинский университет им. Е. А. Букетова, КазНИТУ им. К. И. Сатпаева, ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, КазНУ им. аль-Фараби).

#ВУЗы #Образование

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