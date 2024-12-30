В Казахстане увеличили объем госзаказа на подготовку кадров

Образование,Итоги года
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В Казахстане функционирует 120 высших учебных заведений, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Из них национальные вузы – 11, государственные – 29, негражданские – 14, АОО (автономная организация образования) – 1, международный – 1, акционированные – 16 и частные – 48. Контингент обучающихся составляет более 642,5 тысяч  человек, по госзаказу обучается более 255,6 тысяч студентов. Количество выпускников – 182,6 тысяч человек, из них на бакалавриате обучается – 157 тысяч, в магистратуре – 21 тысяча, докторантуре – более 1,8 тысяч и более 2,1 тысяч в резидентуре.

Общий профессорско-преподавательский состав насчитывает 37,4 тысяч человек, из них 46,5% имеют ученую степень (2023 г. - 44,5%). Число кандидатов наук – 10,5 тысяч (2023 г. - 10,4 тысяч), докторов наук – более 2,7 тысяч (2023 г. – более 2,6 тыс.), докторов PhD – более 4,1 тысяч человек (2023 г. – более 3,7 тысяч).

С каждым годом увеличивается объем госзаказа на подготовку кадров. На 2024-2025 учебный год выделено более 94,2 тысяч (2023 г. – более 88,2 тысяч) грантов, из них более 78,2 тысяч на бакалавриат, 13,1 тысяч на магистратуру и 2,9 тысяч на докторантуру. Ежегодно выделяется 5 тысяч целевых образовательных грантов для молодежи из западных, густонаселенных и вновь созданных регионов (Абай, Ұлытау, Жетісу, Туркестанская, Мангистауская, Атырауская области и г. Шымкент).

По результатам конкурса 412 детей-сирот, 382 человека с инвалидностью, более 3,5 тысяч детей из многодетных семей, 933 ребенка из неполных семей, 437 детей из семей, воспитывающих детей с инвалидностью, получили гранты на обучение. В этом году, в результате изменения процедуры приема, более 1,6 тысяч этнических казахов получили образовательные гранты (в 2023 году – 804).

#ВУЗы #Образование #кадры

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