В Минтруда – новое назначение

Приказом министра труда и социальной защиты населения Шонов Асет Багдатович назначен на должность председателя Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Минтруда

Асет Шонов родился в 1986 году в Акмолинской области.

Окончил ЕНУ им. Л.Н. Гумилева и Евразийский гуманитарный институт.

В разные годы работал экспертом в структурах министерств экономики и бюджетного планирования и финансов.

С 2013 по 2014 гг. был заведующим сектором планирования отдела планирования и бюджета Агентства РК по делам государственной службы.

С 2014 по 2017 гг. занимал должность заместителя директора Департамента стратегического планирования и анализа Министерства национальной экономики РК.

С 2017 по 2019 гг. работал директором Департамента управления проектированием Министерства национальной экономики РК, директором Департамента социальной помощи Министерства труда и социальной защиты населения РК.

С 2019 по 2021 гг. – заместитель заведующего экономическим отделом канцелярии премьер-министра РК.

С 15 июля 2021 года до назначения занимал должность директора Департамента юридической службы Министерства финансов РК.