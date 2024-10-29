В Минтруда – новое назначение

Кадровые назначения
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Приказом министра труда и социальной защиты населения Шонов Асет Багдатович назначен на должность председателя Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Минтруда

Асет Шонов родился в 1986 году в  Акмолинской области.

Окончил ЕНУ им. Л.Н. Гумилева и Евразийский гуманитарный институт. 

В разные годы работал экспертом в структурах министерств экономики и бюджетного планирования и финансов. 

С 2013 по 2014 гг. был заведующим сектором планирования отдела планирования и бюджета Агентства РК по делам государственной службы.

С 2014 по 2017 гг. занимал должность заместителя директора Департамента стратегического планирования и анализа Министерства национальной экономики РК.

С 2017 по 2019 гг. работал директором Департамента управления проектированием Министерства национальной экономики РК, директором Департамента социальной помощи Министерства труда и социальной защиты населения РК.

С 2019 по 2021 гг. – заместитель заведующего экономическим отделом канцелярии премьер-министра РК.

С 15 июля 2021 года до назначения занимал должность директора Департамента юридической службы Министерства финансов РК.

 

#назначение #Минтруда

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