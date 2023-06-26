В области Жетысу нерадивые родители задолжали собственным детям 366 миллионов тенге.
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Диана Калдыбек
Алименты были и остаются одной из наболевших проблем как для неполных семей, испытывающих материальные трудности, так и для судебных исполнителей. По информации прокуратуры области Жетысу, из находившихся в 2022 году на исполнении 8 534 документов в отношении 9 517 детей реально исполнено 522. На данный момент в производстве остается порядка восьми тысяч дел, 320 из которых являются самыми проблемными – их общая задолженность превышает 288 млн тенге.