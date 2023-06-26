В области Жетысу нерадивые родители задолжали собственным детям 366 миллионов тенге.

Общество
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Диана Калдыбек

Алименты были и остаются одной из наболевших проблем как для неполных семей, испытывающих материальные трудности, так и для судебных исполнителей. По информации прокуратуры области Жетысу, из находившихся в 2022 году на исполнении 8 534 документов в отношении 9 517 детей реально исполнено 522. На данный момент в производстве остается порядка восьми тысяч дел, 320 из которых являются самыми проблемными – их общая задолженность превышает 288 млн тенге.

рисунок Николая Веревочкина

По данным областного департамента юстиции, большую часть обращений, поступающих в ведомство, составляют жалобы, касающиеся алимент­ных производств. И несмотря на постоянную работу в этом направлении, именно взыскания с безответственных родителей вызывают наибольшие сложности.

На что только ни идут горе-родственники, в основном отцы, чтобы не содержать своих детей: пытаются отказаться от прав на ребенка, скрывают фактические доходы, переписывают имущество на треть­их лиц, а некоторые и вовсе уклоняются от любой работы, принципиально не выплачивая долги. Здесь главную роль играют сложные отношения между отцами и матерями, чьи жизненные пути разошлись. А больше всего в итоге страдают дети: они остаются без заботы и поддержки одного из дорогих для себя людей, годами живя в эпицентре семейного конфликта, испытывают материальные трудности.

В отношении не желающих платить алименты применяют различные меры, рассказывают в департаменте юстиции. В числе наиболее «мягких» – попытки официального трудо­устройства должников: для них судебные исполнители совмест­но с центрами занятости региона регулярно проводят ярмарки вакансий. К сожалению, чаще всего неплательщики от работы отказываются, предпочитая попросту скрываться от родительских обязанностей.

Тогда в силу вступают статьи Закона «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей». После трех месяцев просрочки по платежам, поясняет заместитель руководителя департамента юстиции области Жетысу Ерлан Ахметбек, налагается арест на собственность должника или производится изъятие его движимого и недвижимого имущества. Кроме того, ему запрещают совершать регистрационные действия, касающие­ся имущества, ценных бумаг и долей в уставном капитале, а также вводят временное огра­ничение на выезд из страны. Злостные же неплательщики привлекаются как к админист­ративной, так и к уголовной ответственности.

– Всего за 2022 год в облас­ти Жетысу 151 должник по алиментам был привлечен по статье 669 Кодекса об адми­нис­тративных правонарушениях, – приводит данные Ерлан Ахметбек. – Практически ко всем в качестве наказания были применены аресты от одних до пяти суток. Однако практика показывает, что не всегда указанные меры воздейст­вуют на должников: отбыв краткосрочное наказание, они продолжают не выплачивать алименты.

Уголовное наказание оказывает больший «терапевтический» эффект, но имеет ряд других недостатков, говорят специалисты. Так, согласно статье 139 УК РК, в случае неисполнения более трех месяцев обязанностей по уплате средств на содержание несовершеннолетних детей должник наказывается привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов либо ограничением или вовсе лишением свободы до двух лет. Однако осуж­денные зачастую привлекаются к неоплачиваемым общественным работам и вновь не имеют возможности платить по счетам.

Сравнительно недавно в стране начали внедрять зарубежную практику взыскания алиментов с родителей неплательщика. Показательным здесь стал опыт Италии, где за долги родителей ответственность перед их детьми несут бабушки и дедушки, которые, как объясняют местные законодатели, когда-то и воспитали таких непутевых чад.

В Казахстане также имеется законная основа для взыскания алиментов со старшего поколения. Согласно статье 152 Кодекса РК «О браке (супружестве) и семье», нуждающиеся в помощи несовершеннолетние внуки в случае невозможности получения содержания от своих трудоспособных родителей, брать­ев и сестер имеют право на получение в судебном порядке алиментов от своих дедушки и бабушки, обладающих необходимыми для этого средствами.

– В целях реализации данной нормы и уменьшения количест­ва проблемных алиментов в настоящее время нами совместно с частными судебными исполнителями и адвокатами региона практикуется взыскание алиментов на содержание несовершеннолетних детей с родителей должника в судебном порядке, – рассказывает Ерлан Еркебуланович. – Всего с начала года судами области удовлетворено восемь подобных исковых заявлений. И на практике ими принимаются активные меры по оплате алиментов для своих внуков. К примеру, в ходе рассмотрения аналогичного иска по инициативе ответчиков принято решение о медиативном соглашении по вопросу погашения задолженности в сумме пяти с половиной миллионов тенге.

Однако, несмотря на эффективность, сами сотрудники юстиции называют такой способ крайним и применимым лишь в случае, когда ни одна из мер в отношении родителя-должника не приводит к исполнению его обязательств перед детьми.

Между тем юристы полагают, что более широкое применение этого способа будет иметь моральное воздействие на злостных неплательщиков, ведь их родителям теперь грозит перспектива ходить по судам. Остается только надеяться, что хотя бы такой стыд заставит платить по счетам людей, которые осознанно оставляют собственных детей без средств к существованию.

#дети #закон #семья #РК #алименты #должники

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