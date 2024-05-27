В основных зерносеющих областях Казахстана 40% площадей засеяно

Сельское хозяйство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров объехал Акмолинскую, Костанайскую и Северо-Казахстанскую области, которые вкупе дают порядка 70% от общего урожая зерновых, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МСХ 

Фото: МСХ РК

В Северо-Казахстанской области аграрии задавали вопросы по измененным правилам получения льготного дизтоплива.

«С 15 мая действуют измененные правила: вместо раздельной подачи заявки на проведение весенне-полевых и уборочных работ теперь единая заявка. Это упрощает процедуру получения квот на дизтопливо. Сроки подачи заявки увеличены с 20 до 30 дней, исключены единые базовые нормативы расхода топлива, теперь нормативы будут устанавливаться с учетом почвенно-климатических условий регионов», - пояснил министр.

Также в правила включены нормы по дополнительным видам агротехнических работ, на которые можно использовать остатки льготного дизтоплива. 

Однако, при высокой потребности в топливе в ряде регионов наблюдается слабая отгрузка льготного дизтоплива: отгружено 241,4 тыс. тонн или 64%. В этой связи, акиматам областей в кратчайшие сроки необходимо обеспечить отгрузку ГСМ согласно графикам.

В ходе встреч на полях Есильского района СКО министр отвечал на вопросы касательно встречных обязательств сельхозтоваропроизводителей.

«По поручению главы государства мы работаем над тем, чтобы создать все условия для повышения валового объема в АПК в 2 раза. Я говорю в первую очередь о льготных кредитах в объеме 580 млрд тенге на посевные и уборочные работы текущего года. Финансирование увеличили более чем в 3 раза», - отметил Айдарбек Сапаров.

Льготное финансирование доступно по ставке 5%, кредит можно взять на 12 месяцев, что снимает с фермера обязательства возврата займа осенью, для чего в спешке и по невыгодной цене нужно продавать урожай. Также доступно гарантирование от фонда «Даму», что решает проблему с дефицитом залогов у аграриев.

Министр упомянул и другие меры поддержки в части субсидирования удобрений, семян, техники, финансирование инвестиционных проектов. Сельхозтоваропроизводители, получая удешевленные кредиты, субсидии, также должны стремиться к повышению урожайности, через соблюдение технологий, использование качественных семян, удобрений.

«Импортное зерно давит на внутренний рынок и занимает наши традиционные рынки сбыта, потому что у соседей высокая урожайность 20-25 ц/га дает низкую себестоимость, а казахстанская продукция неконкурентна по цене. Нам нужно работать над повышением урожайности в АПК», - пояснил министр.

#казахстан #сельское хозяйство #зерно #посевная

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