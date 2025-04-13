Малыш со множественными травмами в тяжелом состоянии помещен в реанимационное отделение детской областной больницы, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Об этом сообщила Региональный уполномоченный по правам ребенка Сауле Шакенева.

В пресс-службе управления здравоохранения подтвердили, что мальчик 2022 года рождения (2 года 11 месяцев) был доставлен по линии "скорой помощи" в 8:50 в отделение реанимации, минуя приемный покой, в результате катотравмы.

«На момент поступления состояние тяжелое, сознание - Кома 1. Диагноз: Катотравма, закрытая черепно- мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб головного мозга, контузия легких, ушиб живота. На данный момент проводится КТ головного мозга с захватом шеи, органов грудной клетки, брюшной полости с захватом таза. Обследование ребенка еще продолжаются», - пояснили в ведомстве.

Трагедия произошла, когда мальчик был в гостях у бабушки.

«Вне зависимости от того, где находится ребенок, дома или в гостях, ответственность за меры по обеспечению безопасности несовершеннолетних детей несут законные представители ребенка. Данная норма с 15 апреля 2024 года прописана в статье 127 КоАП РК», - напомнила Сауле Шакенева.

С начала года это первый подобный случай в Павлодаре. В прошлом году в регионе случилось 13 подобных фактов, в результате которых двое детей погибли.