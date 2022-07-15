В Правительстве обсудили реализацию поручений Президента

В Үкімет үйі состоялось заседание Правительства, на котором были рассмотрены меры по реализации поручений Главы государства, данных на расширенном заседании Правительства 14 июля 2022 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

С докладами выступили заместитель Премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев, вице-премьер – министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, министры сельского хозяйства Ербол Карашукеев, индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, энергетики Болат Акчулаков, экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова, здравоохранения Ажар Гиният, просвещения Асхат Аймагамбетов, первый вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков.

Как отметил в своем выступлении первый вице-министр нацэкономики Т. Жаксылыков, в целях стабилизации уровня инфляции реализуется Комплекс мер на 2022-2024 годы, который предусматривает реализацию 67 мероприятий, в том числе 38 – в текущем году, 29 – до 2024 года.

На сегодняшний день исполнены 13 оперативных мероприятий, 25 находятся на исполнении, 20 среднесрочных мероприятий исполняются на постоянной основе.

В рамках новой налогово-бюджетной политики проводится работа по реформированию межбюджетных отношений и реинжинирингу бюджетного планирования с сокращением сроков и этапов в два раза. Начата работа по децентрализации финансово-экономических функций в пользу регионов. На сегодня выработаны поправки в Бюджетный кодекс по усилению самодостаточности регионов, в том числе через передачу дополнительных источников доходов на местный уровень.

Глава Минфина Ерулан Жамаубаев сообщил, что ведомством для обеспечения незамедлительного исполнения поручений Президента принимается ряд мер по совершенствованию налогово-бюджетной политики.

Так, в целях отбора подрядчиков, имеющих необходимые материальные ресурсы, достаточных для выполнения строительных работ, предлагается установить обязательное требование о наличии собственной строительной техники. Для этого планируется создать единую базу специализированной техники, которая даст возможность осуществлять автоматическую проверку на предмет их наличия. Данные меры позволят отсеивать подрядчиков, не имеющих собственной базовой техники для выполнения строительных работ.

По линии работы Министерства торговли и интеграции Глава государства дал ряд поручений по обеспечению физической и ценовой доступности продуктов питания, достижения реальных показателей продовольственной безопасности.

«Учитывая замечания Главы государства, начата работа по пересмотру действующей модели создания Национальной товаропроводящей системы. Мы рассматриваем несколько альтернативных сценариев создания оптово-распределительных центров с привлечением заинтересованных инвесторов», – сказал глава Минторговли Б. Султанов.

Что касается усиления ответственности владельцев рынков, то в мае текущего года завершены проверки 122 рынков. По их итогам выявлен ряд системных проблем. В этой части разработаны законодательные нормы, предусматривающие дальнейшую модернизацию их деятельности.

По словам министра сельского хозяйства Е. Карашукеева, в рамках исполнения поручений Главы государства вопрос импортозамещения будет решаться комплексно. В целом, до конца 2022 года планируется реализовать 237 инвестиционных проектов по развитию агропромышленного комплекса на сумму 295 млрд тенге, в том числе по 6 видам импортируемых позиций будет реализован 81 проект на сумму 128,5 млрд тенге. Для этого будет обеспечено льготное кредитование данных проектов, субсидирование, предоставление земельных ресурсов и инфраструктуры.

Президент поручил Министерству энергетики разработать дифференцированные цены на нефтепродукты для транзитного транспорта и по периметру границ. В настоящее время, как подчеркнул министр энергетики Б. Акчулаков, ведомством рассматриваются несколько вариантов установления дифференцированных цен на дизельное топливо.

Так, будут изучены подходы по дифференциации в зависимости от происхождения топлива и по субъектам потребления. Кроме того, будут рассмотрены варианты установления дифференцированных цен для автозаправочных станций, расположенных в приграничных зонах, а также реализация импортного дизельного топлива по средневзвешенной цене.

Резюмируя итоги заседания, Премьер-министр РК подчеркнул важность оперативного и результативного исполнения поручений Главы государства.

«Президент высказал очень серьезную критику в отношении нашей работы. Необходимо активизироваться всем госорганам, акиматам и квазигосударственному сектору. Первым руководителям взять на личный контроль каждый пункт поручений Главы государства», — сказал Алихан Смаилов.

Также он отметил важность налаживания четкого взаимодействия членов Кабмина и акимов областей для совместного решения возникающих вопросов.

«В целом, от эффективной работы каждого из нас зависит результативность деятельности всего Правительства. Мы вместе должны с удвоенными усилиями реализовать все намеченное, чтобы развивалась экономика страны, и наши граждане чувствовали улучшение качества их жизни», — обратился Премьер-министр РК к министрам и акимам.