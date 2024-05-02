В пяти регионах началось строительство 400 домов для пострадавших от паводка

Для пострадавших существуют следующие механизмы восстановления жилья: строительство нового жилья, ремонт действующего жилья, выкуп готового жилья на вторичном рынке, передает Kazpravda.kz со ссылкой на СЦК

Фото: акимат Актюбинской области

«34 подрядные компании приступили к строительству 398 домов в 5 регионах (Актобе, ЗКО, Караганда, Павлодар, СКО). Кроме того, в Костанайской области акимат выкупил 31 квартиру и передал их пострадавшим семьям», - сказала официальный представитель Министерства промышленности и строительства РК Меруерт Ибраева на брифинге в СЦК.

Акиматами пострадавших от паводков регионов продолжается работа по закреплению подрядных организаций для восстановления жилья.

По оперативной информации местных исполнительных органов, на сегодняшний день подтопленными остаются 5 678 жилых домов, из которых ИЖС – 5 607 и многоквартирные жилые дома (МЖК) – 71, а также 17 907 дачных объектов. Всего насчитывается 11 865 жилых домов, пострадавших от паводков, из них ИЖС – 11 794 и МЖК – 71, а также 24 368 дачных объектов. Техобследование проведено по 2 947 жилым объектам.