Общество
В работе Национального курултая смогут принять участие все граждане Казахстана
Алишер Тастенов, главный эксперт КИСИ при Президенте РК

С участием всего общества

Национальный курултай – это новая диалоговая платформа для конструктивной выработки идей по эффективному развитию государства и общества. Это своего рода логическое продолжение работы Национального совета общественного доверия, только предметом дискуссии станут стратегические и идеологические вопросы.

В отличие от НСОД Национальный курултай отличается широким экспертным и общественным составом из представителей политических партий, Ассамблеи народа Казахстана, депутатов Парламента, крупных отраслевых объединений бизнеса, медицины, образования, науки, культуры, спорта, молодежных организаций, а также членов региональных общественных советов.

Кроме того, в работе курултая смогут принять участие граж­дане Казахстана. Для этого создана специальная онлайн-платформа, на которую все казахстанцы могут направить свои предложения в секретариат Национального курултая.

Тем самым работа Нацио­нального курултая в виде постоянного общественного диалога будет оказывать определяющее влияние на строительство Нового Казахстана, аккумулируя конструктивные предложения и рекомендации, направленные на продвижение и укрепление общенацио­нальных ценностей, а также повышение эффективности развития государства с учетом турбулентности мировых геополитических и экономических процессов.

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