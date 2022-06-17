Общество В работе Национального курултая смогут принять участие все граждане Казахстана 17 июня 2022 г. 2:45 Алишер Тастенов, главный эксперт КИСИ при Президенте РК С участием всего общества Национальный курултай – это новая диалоговая платформа для конструктивной выработки идей по эффективному развитию государства и общества. Это своего рода логическое продолжение работы Национального совета общественного доверия, только предметом дискуссии станут стратегические и идеологические вопросы. В отличие от НСОД Национальный курултай отличается широким экспертным и общественным составом из представителей политических партий, Ассамблеи народа Казахстана, депутатов Парламента, крупных отраслевых объединений бизнеса, медицины, образования, науки, культуры, спорта, молодежных организаций, а также членов региональных общественных советов. Кроме того, в работе курултая смогут принять участие граждане Казахстана. Для этого создана специальная онлайн-платформа, на которую все казахстанцы могут направить свои предложения в секретариат Национального курултая. Тем самым работа Национального курултая в виде постоянного общественного диалога будет оказывать определяющее влияние на строительство Нового Казахстана, аккумулируя конструктивные предложения и рекомендации, направленные на продвижение и укрепление общенациональных ценностей, а также повышение эффективности развития государства с учетом турбулентности мировых геополитических и экономических процессов.