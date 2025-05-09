В этом году в 500 сельских населённых пунктах Казахстана будет реализовано около тысячи проектов в рамках программы «Ауыл – Ел бесігі». На эти цели в бюджете на 2025 год предусмотрено 176,4 млрд тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Миннацэкономики

Фото: Миннацэкономики РК

Проект реализуется с 2019 года по поручению Главы государства и направлен на улучшение качества жизни сельчан — модернизацию инженерной и социальной инфраструктуры, повышение доступности базовых услуг и создание комфортной среды для жизни.

За 2019–2024 годы на развитие сёл уже направлено 524 млрд тенге. В 2,6 тыс. опорных и спутниковых сёл по стране реализовано свыше 6,6 тыс. проектов. Благодаря им построено и отремонтировано:772 объекта жилищно-коммунального хозяйства, 2,1 тыс. социальных объектов, включая школы, медпункты и дома культуры, более 3 тыс. внутрипоселковых дорог.