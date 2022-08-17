Общество
В селе Башкуль Бескарагайского района области Абай в предстоящем учебном году негде учиться учащимся десятых и одиннадцатых классов
Флора Левина

Негде учиться

В селе Башкуль Бескарагайского района области Абай в предстоящем учебном году негде учиться учащимся десятых и одиннадцатых классов. Об этом родители школьников рассказали на встрече с акимом области Нурланом Уранхаевым.

О том, что выпускные классы решено закрыть в сельской школе, ученики и их родители узнали недавно. Теперь к хлопотам по подготовке к школе прибавилась проблема найти учебное заведение, где ребята могли бы получить аттестат зрелости.

– Моя дочь в этом году перешла в десятый класс. И тут буквально на днях нам сообщают, что в нашей школе закрывают десятые и одиннадцатые классы. Как так? Почему о таком серьезном решении нам сообщили, когда остались считанные дни до начала нового учебного года? Почему дают на решение вопроса очень короткие сроки? Нам должны были сказать о закрытии этих классов хотя бы в июне, чтобы мы могли что-нибудь предпринять, устроить детей в другую школу, а что делать теперь? Мы переживаем за будущее наших детей, ‒ пожаловалась одна из жительниц села Башкуль.

Представители управления образования области Абай решение о закрытии десятых и одиннадцатых классов в школе подтвердили, объяснив это тем, что школа малокомплектная. При этом чиновники от образования заверили родителей, что их дети смогут доучиться в других школах.

– В данной школе контингент учащихся составляет 65 человек при нормативе 81. То есть статус школы не соответствует контингенту учащихся. Была ревизионная комиссия в данном районе, и они вынесли предписание. Вопрос будем решать с помощью подвоза. В районном центре есть также интернат. Родителям надо написать заявления, согласно которым и будет решаться этот вопрос, ‒ прокомментировали ситуацию в областном управлении образования.

Однако родители не верят, что перевод в другую школу не доставит хлопот.

Еще одна проблема в сфере образования в Бескарагайском районе – разрушающийся ясли-сад. Дошкольное учреждение, рассчитанное на 90 мест, ввели в эксплуатацию в 2014-м. А два года назад бетонное основание и покрытие пола начали разрушаться, из-за этого в стенах здания пошли трещины. После технического обследования конструкций здания подготовлена проектно-сметная документация. Для устранения разрушений требуется 72 млн тенге из областного бюджета.

Аким области пообещал, что здание детского сада отремонтируют в 2023 году. Он также рассказал, что в Бескарагае построят новую школу, рассчитанную на 600 мест. В акимате Бескарагайского района не исключают, что здание нынешней школы отдадут под нужды детского сада.

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