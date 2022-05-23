В Сенате рассмотрят Соглашение о поставке нефтепродуктов в Армению

Члены Бюро Сената Парламента утвердили повестку дня заседания Палаты, запланированного на 26 мая 2022 года.

На очередном заседании Палаты депутаты планируют рассмотреть законопроект «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Армения о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефтепродуктов в Республику Армения».

Целью документа является создание необходимых условий для осуществления казахстанскими предприятиями поставок товаров за исключением нефти, электроэнергии, природного газа и угля в Армению, а также защита рынка от неконтролируемых перетоков нефтепродуктов в страны ЕАЭС.

Также на заседании Сената депутаты рассмотрят и законопроект «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Кабинетом Министров Кыргызской Республики об оказании военно-технического содействия в обеспечении безопасности Центральноазиатского региона». Соглашение предусматривает дальнейшее развитие установившихся дружеских взаимоотношений и сотрудничества между двумя государствами.