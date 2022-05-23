Официально
В Сенате рассмотрят Соглашение о поставке нефтепродуктов в Армению

Члены Бюро Сената Парламента утвердили повестку дня заседания Палаты, запланированного на 26 мая 2022 года.

На очередном заседании Палаты депутаты планируют рассмотреть законопроект «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Армения о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефтепродуктов в Республику Армения».

Целью документа является создание необходимых условий для осуществления казахстанскими предприятиями поставок товаров за исключением нефти, электроэнергии, природного газа и угля в Армению, а также защита рынка от неконтролируемых перетоков нефтепродуктов в страны ЕАЭС.

Также на заседании Сената депутаты рассмотрят и законопроект «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Кабинетом Министров Кыргызской Республики об оказании военно-технического содействия в обеспечении безопасности Центральноазиатского региона». Соглашение предусматривает дальнейшее развитие установившихся дружеских взаимоотношений и сотрудничества между двумя государствами.

Популярное

Все
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Каким видят будущее политической системы Казахстана эксперты
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
Новые способы госзакупок вводятся с 1 июля в Казахстане
Один из ведущих театров Казахстана объявил о ребрендинге
Закон Республики Казахстан
Какова судьба елей, которые росли в "золотом квадрате" Алматы
Алматинский апорт теперь будет расти в Азербайджане
Не статус разоряет, а налоги
Дойти до каждого
«Народный артист» возвращается
Победа над коррупцией – критически важное условие для успеха в построении Нового Казахстана
По вопросам депутатской деятельности
Узнаваемость, доступность и доброжелательность
Помощь рядом
В центре внимания – молодежь
По пути оздоровления экономики
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Кто из казахстанцев не сможет участвовать в программе льготного автокредитования
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Мошенники завлекают казахстанцев акциями компании "KAZ Minerals"
Фото с утренней прогулки Токаева появилось в Сети
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Мошенница набросилась на полицейских с ножом при задержании в Алматы
Руководство Нацмузея подозревают в хищении 146 млн бюджетных тенге
Министр сельского хозяйства раскритиковал темпы развития животноводства в Казахстане
Назван средний размер пенсии в Казахстане
ОДКБ и Казахстан: о целях организации на ближайшее будущее высказался эксперт
Каждый год в Германии около 50 тыс. человек отправляются в тюрьму просто потому, что не могут выплатить назначенный судом штраф
Что сейчас происходит со школьной медициной в Казахстане
Условия льготного автокредитования утвердили в Казахстане
Токаев провел встречу с Путиным после саммита ОДКБ
Непобеждённый боксёр Муса Ямак умер во время боя
Вице-премьер Тугжанов высказался о статусе русского языка в Казахстане
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Не все так просто
Какой будет погода в мае для казахстанцев
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана

Читайте также

Официально
Онлайн-брифинг МО РК: итоги коллегии Министерства обороны
Официально
В Казахстане стартовал проект «Медицинские поезда»: бесплат…
Официально
Министр обороны совершил рабочую поездку в Актауский гарниз…
Официально
Определен победитель международного конкурса «Пресс-служба …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]