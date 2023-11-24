Годовалового ребенка выбросили из окна 4-го этажа в Шымкенте

Об этом в полицию сообщила его мать, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ДП Шымкента

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По информации полиции, 23 ноября в УП Аль-Фарабийского района жительницы Шымкента сообщила, что ее брат, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, выбросил из окна квартиры на 4-м этаже ее годовалого сына.

На место происшествия незамедлительно выехали полицейские и прокуроры. Зарегистрировано уголовное дело по статье «Покушение на убийство».