В США заявили о возможном предотвращении покушения на Трампа

США , Происшествия
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Шериф Бьянко заявил о вероятном предотвращении покушения на Трампа в Калифорнии

Фото: Gene J. Puskar/AP

В Калифорнии, возможно, предотвратили третье покушение на экс-главу Белого дома, кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом 13 октября сообщил таблоид New York Post со ссылкой на шерифа округа Риверсайд Чада Бьянко, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Регнум

«Я искренне верю, что мы предотвратили ещё одно покушение», — заявил шериф.

Бьянко добавил, что злоумышленник является членом правой антиправительственной группировки и имел обширную историю мелких столкновений с законом.

По информации ИА Регнум, 12 октября Трамп выступал на предвыборном митинге в штате Калифорния. Полицейские остановили автомобиль 49-летнего Вема Миллера в 400 метрах от места выступления кандидата в президенты США. У мужчины обнаружили поддельный пропуск для прессы.

Силовики обыскали машину и обнаружили тайник с поддельными паспортами и водительскими удостоверениями, а также дробовик, заряженный пистолет и магазин большой ёмкости. Водителя задержали по обвинению в хранении оружия, позже Миллера отпустили под залог в 5 тыс. долларов.

13 июля в Трампа стреляли на предвыборном митинге в округе Батлер (штат Пенсильвания). Тогда он получил лёгкое ранение в ухо.

Второе покушение на политика было совершено 15 сентября, когда он играл в гольф в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида). ФБР задержало подозреваемого Райана Уэсли Рута. В результате инцидента Трамп не пострадал. 

 

#США #Трамп #покушение #ФБР

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