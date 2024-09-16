На Трампа снова совершили покушение

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Предполагаемая попытка покушения совершена 15 сентября на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа в городе Уэст-Палм-Бич в штате Флорида. По словам бывшего американского президента, он невредим и находится в безопасности. ТАСС собрал основную информацию о произошедшем, передает Kazpravda.kz

Как сообщается, стрельба произошла неподалеку от гольф-клуба, в котором бывший президент играл в гольф. Огонь открыл сотрудник Секретной службы США, которая отвечает за охрану первых лиц государства, включая кандидатов в президенты и бывших лидеров. Он стрелял по подозрительному вооруженному человеку, который находился недалеко от территории клуба.

Подозреваемому сначала удалось скрыться, он спрятался в кустах у гольф-клуба. Впоследствии он был задержан и сейчас находится под стражей. На месте, где прятался подозреваемый, был обнаружен автомат Калашникова (АК-47) с оптическим прицелом, два рюкзака с керамическими пластинами и экшен-камера.

По сведениям телеканала Fox News, предполагаемый нападавший просунул ствол автомата через ограждение гольф-клуба. При этом он находился на расстоянии 270-450 м от Трампа.

Трамп заявил, что в инциденте никто не пострадал. Согласно агентству Associated Press, он вернулся в свою резиденцию в Мар-а-Лаго, которая находится приблизительно в 5 км от гольф-клуба.

ФБР начало расследование и расценивает произошедшее как возможную попытку покушения на Трампа.

Телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что правоохранители установили личность подозреваемого - им оказался Райан Уэсли Рут.

Американский лидер Джо Байден и вице-президент США, кандидат на высший государственный пост от демократов Камала Харрис были проинформированы об инциденте со стрельбой. Байден поручил обеспечить Секретную службу всем необходимым для охраны Трампа.

Инцидент со стрельбой у гольф-клуба Трампа произошел спустя приблизительно два месяца после покушения на республиканца на митинге в Пенсильвании.