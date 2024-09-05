В столице проведен гарнизонный развод

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В преддверии V Всемирных игр кочевников в воинской части 5573 Национальной гвардии РК состоялся гарнизонный развод комплексных сил и средств органов внутренних дел и Национальной гвардии РК

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Готовность личного состава к выполнению поставленных задач проверил заместитель министра внутренних дел РК генерал-лейтенант Игорь Лепеха.

Сотрудникам была доведена оперативная обстановка в городе, даны предписания по предупреждению преступлений и правонарушений, обеспечению безопасности горожан, соблюдению прав и законных интересов граждан.

– С 8 по 13 сентября текущего года в Астане пройдут V Всемирные игры кочевников. Мероприятие международного формата посетят около 3 тысяч участников и членов официальных делегаций из 89 стран мира. Кроме того, ожидается прибытие нескольких глав государств. Поэтому обеспечение безопасности жителей столицы и гостей города остается одним из главных вопросов повестки дня, – отметил заместитель министра Игорь Владимирович.

Для выполнения этой задачи задействовано около 6000 представителей силовых структур. Гвардейцы и сотрудники полиции будут ежедневно охранять спокойствие на улицах города в период проведения спортивного мероприятия.

Отметим, что в текущем году личным составом воинской части 5573 выполнено порядка 600 задач боевой службы.

#Астана #МВД #ВИК

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