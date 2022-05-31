В Центре Н.Назарбаева награждены призеры детского конкурса рисунков «Мир и духовность моими глазами»

27 мая т.г. года в преддверии Международного дня защиты детей в Центре Н.Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога состоялась церемония награждения победителей и призеров конкурса рисунков «Мир и духовность моими глазами».

Конкурс был организован Центром Н.Назарбаева при поддержке Управления образования г.Нур-Султан и столичного Союза художников с 18 апреля по 23 мая 2022 года в рамках «Года детей» в Казахстане в целях популяризации предстоящего VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который состоится в сентябре текущего года.

В мероприятии приняли участие Вице-министр информации и общественного развития Республики Казахстан С.Егизбаев, Председатель Правления Центра Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога Б.Сарсенбаев, Заместитель председателя ДУМК, наиб муфтий Е.Онгаров, Архиепископ-митрополит Архиепархии Пресвятой Девы Марии в г. Нур-Султан Т.Пэта, Архиепископ Евангелическо-Лютеранской Церкви в Казахстане Ю.Новгородов, а также представители дипломатических миссий в РК, СМИ, учащиеся школ, их родители и преподаватели.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил 2022 год – годом детей. Новый Казахстан нацелен на покорение новых вершин «духовного Эвереста». Сегодня Казахстан показывает миру простую, но великую истину: можно жить в согласии, без конфликтов и решать противоречия в процессе диалога. Важно всегда добиваться единства, сохраняя и различия, и многоконфессиональное многообразие. Поздравляю всех участников конкурса с наступающим Международным днем защиты детей», - отметил в своем приветственном слове Вице-министр информации и общественного развития РК С.Егизбаев.

Всего на конкурс поступило 83 работы от 78 участников из 28 школ г.Нур-Султан.

Члены жюри конкурса разделили участников на 2 группы согласно их возрасту: первая группа была представлена детьми от 7 до 10 лет, вторая от 11 до 16 лет.

По итогам рассмотрения работ, жюри конкурса определила лучшие работы учащихся, которые были награждены дипломами и ценными подарками.

Победители первой возрастной группы: 1-место - Ермек Нұралы Есболұлы, название работы «Музыка в душе», школа-лицей №73, 1-класс. 2-место - Жомарт Сая Қуанышқызы, название работы «Наурыз мейрамы (Праздники), школа-лицей №48, 4-класс. 3-место - Биманова Дильназ Анваровна, название работы «Единая страна», школа «Binom school Туран», 2-класс.

Победители второй возрастной группы: 1-место - Бейсембаева Ажар, название работы «Мир и духовность моими глазами», школа – гимназия №68, 8-класс. 2-место – Джабраилова Амина, СШ№20, название работы «Материнство», школа №20, 6-класс. 3-место - Зинекен Жаннұр Нұрлыбекқызы, название работы «Струны души», школа-лицей №72, 5-класс.

Специальным призом жюри был награжден - Попов Адильжан за работу «Сотворение ДНК», а в номинации «Креативная работа» - Әбдірахман Дария и Бимариям Алмат.

Спонсорскую поддержку в организации конкурса оказали партнеры Центра в лице религиозных объединений – Духовного управления мусульман Казахстана, Римско-Католической церкви, Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, Союза художников столицы, а также IT-компании Kazdream Technologies.

«Я рад, что впервые после пандемии стены Дворца мира и согласия наполнены радостью, улыбками детей, их родителей и учителей. И что данное мероприятие, идеи Съезда лидеров мировых и традиционных религий нашли свой отклик в детских сердцах. За полтора месяца поступило более 80 работ от 78 участников из более чем 20 школ столицы. Самому юному конкурсанту, принявшему участие 6 лет. Палитра рисунков, представленная сегодня здесь показывает, что детский взгляд на духовность и толерантность еще раз демонстрирует богатство и уникальность казахстанской модели межконфессионального и межэтнического согласия. Мы уверены, что красочные рисунки юных ходожников многих вдохновили на новые творческие достижения», - подчеркнул Б.Сарсенбаев.

В завершение мероприятия всем участникам конкурса и их руководителям были вручены памятные сертификаты.

Следует отметить, что 14-15 сентября т.г. в ходе VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий планируется проведение специальной выставки из числа картин участников данного конкурса.