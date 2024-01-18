В Туркестане определились чемпионы Казахстана по шахматам

Спорт
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Победители в возрастных категориях будут представлять Казахстан в этом году на детско-юношеском чемпионате мира в Бразилии, в то время как вице-чемпионы примут участие в чемпионате Азии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Казахстанскую федерацию шахмат

Фото: Казахстанская федерация шахмат

Также игроки, занявшие 3-5 места в определенных категориях, получают право участвовать в других международных соревнованиях.

Те, кто занял 3-5 места в возрастных категориях до 14, 16 и 18 лет по классическим шахматам, получают право участвовать в качестве официальных игроков на чемпионате мира среди школьников, чемпионате Западной Азии и чемпионате Азии среди школьников.

Турнир прошел при поддержке Министерства туризма и спорта, акимата Туркестанской области. Общий призовой фонд турнира составил 5 580 000 тенге.

«Особенностью турнира стала уверенная игра представителей ранее не шахматных регионов. Чемпионат показал, что работа, проводимая нами с талантливыми детьми, поиск перспективных шахматистов, дает свои результаты. Хочу отметить яркую игру совсем юных шахматистов, успешно конкурировавших со своими старшими товарищами.  Жансая Шолпанбек, Данис Куандыкулы и другие шахматисты, несмотря на солидную разницу в возрасте, играли на равных со старшими и показали отличные результаты», - отмечает исполнительный директор Казахстанской федерации шахмат Гульмира Даулетова.

#Спорт #чемпионат #Туркестан #шахматы

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