В Туркестане определились чемпионы Казахстана по шахматам

Победители в возрастных категориях будут представлять Казахстан в этом году на детско-юношеском чемпионате мира в Бразилии, в то время как вице-чемпионы примут участие в чемпионате Азии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Казахстанскую федерацию шахмат

Фото: Казахстанская федерация шахмат

Также игроки, занявшие 3-5 места в определенных категориях, получают право участвовать в других международных соревнованиях.

Те, кто занял 3-5 места в возрастных категориях до 14, 16 и 18 лет по классическим шахматам, получают право участвовать в качестве официальных игроков на чемпионате мира среди школьников, чемпионате Западной Азии и чемпионате Азии среди школьников.

Турнир прошел при поддержке Министерства туризма и спорта, акимата Туркестанской области. Общий призовой фонд турнира составил 5 580 000 тенге.