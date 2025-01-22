В Турции объявлен национальный траур

При пожаре в отеле на курорте «Карталкая» погибли 66 человек, еще 51 получили ранения

Фото: apa.az

Президент Турции Реджеп Тацип Эрдоган объявил однодневный национальный траур в связи с трагедией, вызванной пожаром в Карталкая. Об этом он заявил после завершения заседания кабинета министров в Анкаре, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Aa.com.tr

Глава турецкого государства выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате пожара, который произошел в одном из отелей горнолыжного курорта Карталкая в Болу.

Президент заверил, что все виновные в пожаре в Карталкая будут отвечать по всей строгости закона.

Сегодня, 22 января, государственные флаги в Турции и в зарубежных представительствах будут приспущены до половины.

Напомним, в результате пожара в отеле на горнолыжном курорте «Карталкая» в Турции погибли 66 человек, еще 51 получили ранения. Сигнал о пожаре в отеле на курорте Карталкая поступил в 03:27 по местному времени.

На месте работают 267 сотрудников различных государственных учреждений, принимая участие в ликвидации пожара и проведении спасательных операций.