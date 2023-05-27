В Уральске Lada врезалась в дом после столкновения с Renault: пострадал ребенок

Взрослый и ребенок пострадали в ДТП в Уральске, передает Кazpravda.kz со ссылкой на " Мой ГОРОД ".

Фото: Мой ГОРОД

Столкновение Renault Logan и Lada Priora произошло на пересечении улиц Абдирова и Январцева. В департаменте полиции сообщили, что водитель Renault не пропустил Lada. Иномарка от удара врезалась в световую опору, а Priora — в жилой дом.

В результате ДТП пострадали двое: водитель Lada и восьмилетний пассажир Renault. По данным управления здравоохранения ЗКО, неотложка доставила в городскую многопрофильную больницу 20-летнего мужчину. Ему диагностировали ушибленную рану подбородка, верхней губы, ушиб грудной клетки.

Мужчину отправили на амбулаторное лечение.

Восьмилетний ребёнок попал в областную многопрофильную детскую больницу.

Его состояние оценивается как средней степени тяжести. Он получил закрытую черепно-мозговую травму, ушибленную рану лба и сотрясение головного мозга.