В Южной Каролине объявили ЧС из-за лесных пожаров

США,Пожары
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Операции по ликвидации более 175 лесных пожаров на площади около 1,7 тыс. га продолжаются

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Губернатор Южной Каролины Генри Макмастер объявил чрезвычайную ситуацию в штате из-за лесных пожаров. Об этом сообщили на сайте отдела по чрезвычайным ситуациям Южной Каролины, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

«Это чрезвычайное положение гарантирует, что наши спасатели, которые неустанно трудятся и рискуют своей жизнью, получат необходимые им ресурсы», — говорится в заявлении ведомства.

По данным отдела, операции по ликвидации более 175 лесных пожаров на площади около 1,7 тыс. га продолжаются. Распространение огня в основном происходит из-за сухой и ветреной погоды.

«Хотя большая часть текущей лесной пожарной активности сосредоточена в регионе Пи-Ди, в остальной части штата наблюдается резкий всплеск лесных пожаров, что создает дополнительную нагрузку на пожарных», — приводятся в заявлении слова руководителя службы охраны лесов комиссии по лесному хозяйству Южной Каролины Даррилы Джонса.

Многочисленные лесные пожары в Лос-Анджелесе начались 7 января. По последним данным CNN, в результате погибли 28 человек, более 16 тыс. га пострадало от пожаров. 14 января ущерб от бушующих в Калифорнии пожаров оценили более чем в $250 млрд.

Огонь уничтожил роскошные особняки голливудских актеров и знаменитостей, например Энтони Хопкинса, Адама Броди, Анны Фэрис, Юджина Леви, Джона Гудмена, Билли Кристала и Пэрис Хилтон. Многие из этих домов стоили миллионы долларов. 

Также, вторую неделю не прекращаются лесные пожары в Японии. Эвакуированы 4,5 тысячи жителей. Власти распорядились переселить людей в безопасные районы. 

 

#ЧС #США #пожары #Южная Каролина

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