Десятки тысяч человек покинули свои дома из-за пожара в Лос-Анджелесе

США,Происшествия
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Всего за несколько часов огонь распространился на площади 486 га

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Огонь быстро распространился из-за сильного ветра и засухи. В Лос-Анджелесе объявлено чрезвычайное положение, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Более 30 тыс. жителей престижного района Пасифик Палисейдс в Лос-Анджелесе были вынуждены покинуть свои дома из-за пожара, сообщает NBC News.

Пожар вспыхнул утром 7 января в Пасифик-Палисейдс. По данным Департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты Калифорнии, всего за несколько часов огонь распространился на площади 486 га. Этому способствовали засуха и сильный ветер.

В Лос-Анджелесе объявлено чрезвычайное положение из-за пожара. На дорогах, в том числе на бульваре Сансет, образовались пробки. Некоторые жители были вынуждены бросить свои машины.

Глава департамента пожарной охраны Лос-Анджелеса Кристин Кроули сообщила, что под угрозой из-за распространения огня находится более 10,3 тыс. домохозяйств и 13,2 тыс. построек.

Пламя также угрожает районам, расположенным к западу от Пасифик-Палисейдс. Представитель пожарного департамента Лос-Анджелеса Эрик Скотт призвал жителей быть готовыми к эвакуации. По его словам, огонь быстро распространяется из-за сильного ветра.

По данным PowerOutage.US, почти 17 тыс. человек в округе Лос-Анджелес остались без электроэнергии.

В Лос-Анджелесе уже несколько месяцев не было осадков. По данным метеорологической службы, с 1 июля в городе выпало всего 4 мм осадков. Во вторник порывы ветра достигали 50-80 миль в час (80-130 км/ч).

Ранее, мощнейшая снежная буря обрушилась на США. 

 

#США #пожар #Лос-Анджелес

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