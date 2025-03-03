Вторую неделю не прекращаются лесные пожары в Японии

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Площадь лесных пожаров в районе города Офунато в префектуре Иватэ на северо-востоке Японии выросла до 2 100 гектаров, увеличившись на день на 300 гектаров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Ria.ru

По информации телеканала NHK, рекомендации по эвакуации действуют для почти 1 900 домохозяйств, в которых проживают около 4,6 тысячи человек.

Лесные пожары в городе Офунато в Иватэ не прекращаются уже неделю. Первый начался 19 февраля и был потушен только 25-го, когда к делу подключили вертолеты. Затем 26 февраля поступили сообщения о трех новых очагах в том же городе.

Как отмечает 24.kz, огнем там уничтожено около 100 домов, закрыты школы и детские сады, приостановлено движение поездов, без электричества остались почти 500 семей.

Для борьбы с огнём в офисе премьер-министра Японии развернут координационный штаб. На тушении пожара заняты 1 700 человек.

Помимо Иватэ из-за сухой погоды очаги лесных пожаров возникали и в других префектурах. Сообщалось о лесном пожаре в префектуре Яманаси, который продолжается с 26 февраля. Выгорело 135 гектаров. Пожар тушат с вертолетов.

Три дня назад также возник лесной пожар в префектуре Нагано. Утром в воскресенье он был потушен.