"Важен разумный контроль" – Токаев высказался об опасности искусственного интеллекта

Выступая на форуме Digital Bridge, глава государства призвал найти золотую середину между технологическим прогрессом и коллективной безопасностью, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК

Фото: пресс-служба президента РК

«Мы должны развивать рынок венчурного капитала как важнейшую движущую силу инноваций и технологического прогресса.

Казахстан последовательно совершенствует институциональную и законодательную базу для стимулирования инвестиций в стартапы. Мы с удовлетворением фиксируем удвоение среднего размера венчурных сделок в прошлом году.

В то же время наша регуляторная база нуждается в приведении в соответствие с передовыми практиками, применяемыми в США, Сингапура и Гонконга. Важно также привлекать на наш венчурный рынок международных игроков», – обозначил президент.

Кроме того, он акцентировал внимание на еще одном важном вопросе.

«В ближайшие десятилетия мы, вероятно, приблизимся к моменту, когда машина превзойдет разум человека. Другими словами, может возникнуть опасность для человечества со стороны искусственного интеллекта. В научных кругах нет единого мнения, к чему это приведет: к процветанию человечества или угрозе его уничтожения. Поэтому особенно важен разумный контроль над искусственным интеллектом.

К примеру, в прошлом наряду с атомной энергетикой было создано и атомное оружие. Это привело к необходимости выстраивания новой парадигмы глобальной безопасности. Это означает, что требуется найти золотую середину между технологическим прогрессом и коллективной безопасностью», – считает лидер Казахстана.

В заключение глава государства отметил, что Казахстан нацелен создать максимально комфортную среду для приезда и работы цифровых номадов, то есть сильных IТ-специалистов.

«Мы развиваем инновационное предпринимательство и креативную индустрию. Считаю, что глобальная технологическая революция может и должна содействовать прогрессу всех государств для созидания более сбалансированного и справедливого мира», – резюмировал Токаев.