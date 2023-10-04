Ветеран всегда в строю

Путь офицера

В ряду почетных ветеранов МВД особое место занимает полковник запаса Айдар Оразбаев, возглавляющий ныне Совет ветеранов регионального командования «Шығыс». К слову, работа данной ветеранской организации по итогам прошлого года признана одной из лучших в Национальной гвардии.

Полковник запаса Айдар Оразбаев родился 15 апреля 1962 года в Семипалатинске.

– В семье никого из военных не было, я просто с детства мечтал о военной карьере, и вот уже 45 лет как в строю, так как работу в совете ветеранов считаю тоже военной службой, хотя нахожусь в запасе, – говорит Айдар Ахмет­калиевич.

После окончания средней школы в 1979 году его мечта детства сбывается, и он поступает в Новосибирское высшее военное команд­ное училище, которое успешно оканчивает в 1983-м.

Новоиспеченного лейтенанта направляют в воинскую часть 6505 в Караганде, а уже через год Айдара Оразбаева отбирают на должность командира взвода специального назначения воинской части 5451, который спустя несколько месяцев успешно сдает инспекторскую проверку комиссии из Москвы.

28 февраля 1988 года личный состав взвода под командованием старшего лейтенанта Оразбаева в составе войскового оперативного резерва направляют в Киров­абад, ныне город Гянджа (Азербайджан). Казахстанские воины внутренних войск выполняют задачи по охране общественного порядка и поддержанию режима чрезвычайного положения. Здесь же в первой стычке c воинствующей толпой молодой офицер получает травму.

Далее последуют вылеты в Грузию и Армению. Из Еревана в декабре 1988 года их направляют в Ленинакан Армянской ССР, где произошло разрушительное землетрясение. Здесь личный состав войскового оперативного резерва вместе с временно исполняющим обязанности начальника штаба батальона Айдаром Оразбаевым в течение трех месяцев выполняют задачи по оказанию помощи органам внутренних дел и несут боевую службу на контрольно-пропускных постах, участвуют в ликвидации последствий землетрясения.

– В составе войскового оперативного резерва в 1989 году выполняли боевые задачи в Нагорном Карабахе, далее, в 90-м, опять в Баку, был заместителем коменданта аэропорта Бинак, – продолжает Айдар Ахметкалиевич. – Там я получил назначение на должность начальника штаба вновь формируемой воинской час­ти 5512 в Павлодаре.

В новой должности вместе с командованием части ему приходится формировать личный состав, решать не только служебно-боевые задачи, но и хозяйственные вопросы.

В 1991 году Айдар Оразбаев в шестой раз вылетел в Нагорный Карабах, в составе военнослужащих воинской части 5512. Службу тогда несли на высокогорной заставе Нариштар, сопровождали колонны, он был командиром мотоманевренной группы, начальником заставы. За умелую организацию службы, проявленное мужество и вывод колонн по горным дорогам без потерь казахстанские военнослужащие были представлены к государственным наградам. Но произошел развал Союза, и все батальоны начали разъезжаться по своим независимым государствам. Награда нашла героя только в 1993 году. Указом уже президента Российской Федерации вместе с другими офицерами он был награжден медалью «За отличие в воинской службе» I степени.

У опасной черты

Ветерану боевых действий полковнику запаса Айдару Оразбаеву особенно запомнились первые годы независимости, когда многие профессии обесценились и страну захватил рост преступности.

В 1992-м произошли усть-каменогорские события, предвестником которых стало убийство четверых парней казахской национальности с особой жестокостью. Наряду со сложной криминогенной обстановкой кто-то «подлил масла в огонь», и слухи об этом быстро разлетелись по всему округу.

И тогда молодежь, особенно из Тарбагатайского и Уланского районов, а также Семипалатинска ринулась в областной центр. В опасный регион направляют внутренние войска, дислоцированные в Алма-Ате, Караганде и Павлодаре.

– Мы в составе войсковой оперативной группы в течение сорока суток несли боевую службу, обеспечивали охрану газонакопительной станции, по периметру охраняли компактное проживание лиц чеченской национальности в населенном пункте Овечий ключ. В итоге не допустили межнациональной розни, мародерства и грабежей. Тогда комиссии из столицы во главе с Государственным советником, ныне Халық қаһарманы, генерал-полковником Каирбеком Сулейменовым путем переговоров удалось разрешить накаленную до предела ситуацию мирным путем, – вспоминает ветеран.

Далее прошедшего закалку в боевых условиях офицера направляют служить в воинскую часть 5451 начальником штаба полка, где он начинал свою карьеру в оперативных частях, а оттуда в 1995-м – командиром полка в Усть-Каменогорск, формировать новую воинскую часть 5518.

В эти годы Айдар Ахметкалиевич отучился в Карагандинской высшей школе МВД, где получает второе юридическое образование. Потом в географии служебного пути опытного офицера добавляется Актау, где он прослужил два года, а звание полковника ему присваивают в Семипалатинске, когда он становится командиром полка.

Многочисленные переезды по службе, выполнение правительственных задач в сложных условиях не могли не оказать своего влияния. В 2003 году полковник Айдар Оразбаев выходит на заслуженный отдых по состоянию здоровья.

Воспитывать патриотов

Бесценный опыт ветерана бое­вых действий пригодился и на гражданке. После увольнения в запас Айдар Оразбаев создает свое охранное предприятие, которое функционирует по сей день. При этом связь с войсками он не теряет и уже через два месяца был введен в состав Совета ветеранов регионального командования, в то время бригады. Затем его избрали заместителем председателя, а последние десять лет Айдар Ахметкалиевич является бессменным председателем Совета ветеранов регионального командования «Шығыс».

– Работа нашей ветеранской организации основана на воспитании подрастающего поколения в духе казахстанского патриотизма. Помогаем командирам и офицерам в искоренении и предотвращении коррупционных проявлений, преступлений и неуставных взаимоотношений, – поясняет наш собеседник.

Тесную связь поддерживают с комитетом солдатских матерей, проводят множество мероприятий, отмечают дни образования воинских частей и другие знаменательные даты, награждают отличившихся грамотами, вручают им подарки, чествуют ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

По словам Айдара Оразбаева, когда в часть прибывает молодое пополнение, они распределяют ветеранов по подразделениям, на стендах имеются их фотографии как шефов-наставников с краткой биографией. Активно участвуют ветераны и в мероприятиях при вручении боевого оружия, принятии военной присяги, в первый день выхода на боевую службу.

– Когда молодые солдаты заступают в первый раз в караул, на развод становятся бывшие наши начальники караулов из числа ветеранов. Они заступают с ними на три часа. А в это время в караульном помещении накрывается дастархан силами наших женщин-ветеранов. И вот молодой солдат после смены поста приходит в караульное помещение, а тут его поздравляют с выходом на боевую службу и вручают памятные подарки. Так солдат с первого дня в армии чувствует поддержку, и это положительно сказывается на его дальнейшей службе, – рассказывает наш герой.

В День пожилых людей они обязательно объезжают тех ветеранов, которые по состоянию здоровья не могут приехать в часть. Привлекают военный оркестр, перед их домами организуют небольшой концерт. Вручают подарки и поздравительные адреса от имени министра внутренних дел, главнокомандующего Нацио­нальной гвардией.

Необходимо отметить, что работа совета ветеранов проводится и в масштабе областей, где дислоцируются воинские части регионального командования. В каждой области и в городах имеются подшефные школы, под их кураторством находятся колледжи и вузы региона. Ветераны встречаются со школьниками, студентами, пропагандируют службу в войсках, рассказывают о порядке поступ­ления в Академию Национальной гвардии в Петропавловске.

Айдар Ахметкалиевич как участник боевых действий также является членом областного и городского советов ветеранов войны в Афганистане и локальных войн, ведет большую военно-пат­риотическую работу.

Почет и уважение

Айдару Ахметкалиевичу повезло и в личной жизни. Они вместе с супругой Кулпаш Ануарбековной вырастили двух дочерей – Зауру и Зарину, у них шесть внуков. Старшему внуку исполнилось 12 лет, самым младшим – по годику.

– Время покажет, но внуков-мальчишек, которых у нас четверо, готовлю физически и теоретически, чтобы пошли по моим стопам. Все они активно занимаются спортом, берут пример с деда, почетного ветерана спорта Восточно-Казахстанской области. Даже если они не будут военными, обязательно должны стать достойными гражданами своей страны, – говорит ветеран.

Служебный и жизненный путь, который прошел Айдар Ахметкалиевич, достоин подражания. Он награжден медалями «За отличие в воинской службе» I степени, «За участие в ликвидации землетрясения в Армении», «За ратную доб­лесть» – всего их более двадцати. За мужество и отвагу, проявленные в период службы в республиках Закавказья, отмечен нагрудными знаками «За отличие в службе» 1-й и 2-й степеней, его имя занесено в Книгу почета внутренних войск МВД СССР, офицер удостоен высшего знака ЦК ВЛКСМ СССР – «Воинская доблесть».

А недавно полковник запаса Айдар Оразбаев по представлению Совета ветеранов органов внутренних дел и Национальной гвардии за большой вклад в патрио­тическое воспитание подрастающего поколения, а также активную жизненную позицию награжден медалью «Еңбек ардагері».