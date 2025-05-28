Новшество вводится для повышения безопасности медицинского персонала при исполнении служебных обязанностей

Фото: СЦК

На брифинге в СЦК вице-министр здравоохранения Ербол Оспанов рассказал о том, как оцифровывают медицинский персонал в Астане и Алматы, сообщает Kazpravda.kz

Спикер сообщил, что в Астане и Алматы сотрудники скорой помощи носят видеожетон. Данный пилотный проект реализуется в связи с наличием случаев конфликтов с фельдшерами, работниками скорой помощи.

«Этот механизм показал свою эффективность - пациенты ведут себя вежливо, не допускают конфликтов», – сказал спикер на пресс-конференции на площадке СЦК.

Кроме того, жители Астаны смогут отслеживать местонахождение бригады скорой помощи.

«Данный проект реализован совместно с акиматом города Астаны и компанией Yandex Qazaqstan. Мы считаем, что сервис напрямую повлияет на повышение качества услуг скорой помощи», – сказал представитель Минздрава.

Напомним, что ранее были случаи нападения на работников скорой помощи во время исполнения ими служебных обязанностей.