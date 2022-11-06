Владельца магазина в Шымкенте оштрафовали из-за давки

Предприниматель привлечен к админстративной ответственности после публикации видео давки в соцсети, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейские установили владельца магазина в Шымкенте, где произошла давка.

Это случилось 5 ноября в одном из торговых домов, расположенных по Тауке хана. Предприниматель организовал акцию по продаже спортивной одежды по низким ценам. В результате из-за массового скопления людей при открытии заведения произошла давка.

На место сразу же прибыли участковые инспекторы опорного пункта, которые обеспечили общественный порядок. Сообщается, что пострадавших нет.