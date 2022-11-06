Фото: Kazpravda.kz
Происшествия

Сеульская трагедия не стала уроком. Жители Шымкента устроили давку на распродаже в магазине

Видео жуткой давки в магазине Шымкента появилось в соцсетях, передает Kazpravda.kz

Об акции объявил магазин спортивной одежды в Шымкенте. В назначенное время двери для любителей шопинга распахнулись. К этому времени собралась толпа. В результате чего, перед входом в магазин люди устроили настоящую давку. По кадрам видно, как покупатели толкали друг друга, желая попасть в торговый зал первыми. Позади стоящие напирали. А в дверях люди оказались прижатыми. 

Как сообщается в Сети, обошлось без жертв. Однако по всей видимости, «сеульский сценарий» не стал для казахстанцев уроком.  

Напомним, в Южной Корее произошла жуткая трагедия на Хэллоуин. В результате смертельной давки погибли более 150 человек.

 

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