Сеульская трагедия не стала уроком. Жители Шымкента устроили давку на распродаже в магазине

Видео жуткой давки в магазине Шымкента появилось в соцсетях, передает Kazpravda.kz.

Об акции объявил магазин спортивной одежды в Шымкенте. В назначенное время двери для любителей шопинга распахнулись. К этому времени собралась толпа. В результате чего, перед входом в магазин люди устроили настоящую давку. По кадрам видно, как покупатели толкали друг друга, желая попасть в торговый зал первыми. Позади стоящие напирали. А в дверях люди оказались прижатыми.

Как сообщается в Сети, обошлось без жертв. Однако по всей видимости, «сеульский сценарий» не стал для казахстанцев уроком.

Напомним, в Южной Корее произошла жуткая трагедия на Хэллоуин. В результате смертельной давки погибли более 150 человек.