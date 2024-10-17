Вместе 60 лет: семья Джангазиевых раскрыла секреты семейного счастья

Главное в семье – любовь и терпение. Так считают супруги Джангазиевы, чей стаж совместной жизни почти 60 лет

фото автора и из архива семьи Джангазиевых

87-летний Мухтар Джаксыга­лиевич и 85-летняя Мариям Кабеновна родом из Каратобинского района Западно-Казахстанской области – родины известных казахстанских певцов и композиторов Гарифуллы Курмангалиева и Ескендира Хасангалиева. Наверное, благодатная земля Западного Казахстана рождает истинных романтиков.

После окончания школы в 1958 году юная Мариям пере­ехала в Каратобинский совхоз, куда направили главным врачом ее старшего брата, только что окончившего медицинский институт.

– Вот тогда мы и встретились впервые, – начала рассказ об истории своей любви Мариям Кабеновна. – Мухтар работал в этом совхозе шофером, а я устроилась завклубом. Потом он отправился служить в армию, а я поступила в медучилище на отделение фармакологии.

– Как-то вечером я с друзьями зашел в клуб и увидел Мариям. Молодая, красивая – она сразу покорила мое сердце! Но дня свадьбы нам пришлось ждать еще целых шесть лет, – подхватил приятные воспоминания Мухтар-ага. – Я служил в армии, учился, но мы с Мариям всегда поддерживали связь. Писали друг другу письма, обменивались фотокарточками, иногда даже удавалось поговорить по телефону. А виделись, только когда я приезжал в отпуск.

Отслужив в Свердловске в ракетных войсках три года, молодой солдат по направлению в 1963 году поступил в Харьковское высшее военное училище Министерства охраны и общественного порядка СССР. По окончании учебы его определили в Дальневосточный военный округ – в город Владивосток, но в связи с сокращением вооруженных сил он был направлен для переаттестации в милицию. Да и что скрывать, Мухтару хотелось скорее вернуться на Родину, ведь там влюбленного джигита ждала невеста.

– Когда мы познакомились, мне было всего 19, а замуж вышла в 25 лет. Свадьбу сыграли в 1965-м. Даст бог, в следующем году отметим 60-летие совместной жизни. Мы воспитали четырех сыновей, вырастили 10 внуков, и сейчас у нас подрастают два правнука. Три старших сына пошли по стопам отца, связав свою жизнь с военной службой. Все трое дослужились до полковников. Лишь младший сын решил строить карьеру на госслужбе, – рассказывает Мариям Кабеновна.

Сами Джангазиевы-старшие почти всю жизнь проработали на одном месте. Мухтар-ага отдал 30 лет ГАИ, дослужился до начальника Госавтоинспекции Теректинского района и в 1988 году вышел на заслуженный отдых в звании майора милиции. Мариям Кабеновна за три десятка лет стажа тоже имеет лишь одну запись в трудовой книжке – фармацевт в районной аптеке.

Большую часть жизни семья Джангазиевых прожила в Теректинском районе ЗКО, в поселке Федоровка (ныне Теректы), переехав туда с пятимесячным первенцем на руках.

– Там мы прожили 32 года. Все наши дети окончили там школу, выросли, обрели друзей. Можно сказать, что это был самый лучший период жизни, – не без грусти вспоминает Мариям-апа.

Старшие – Арман и Нурлан – воины-«афганцы». И видно, Всевышний всегда оберегал эту семью – оба сына вернулись с мест боевых действий целыми и невредимыми.

– Я благодарна Всевышнему за то, что сыновья вернулись из Афганистана живыми и неискалеченными. Помню, как тогда у моих знакомых и земляков тоже дети уходили на войну, а вернулись домой не все, – вздыхает моя собеседница.

Третий сын Джангазиевых Болат окончил Пермское высшее военно-командное училище и Военную академию тыла и транспорта МО РФ им. А. Хрулева. Службу нес в Министерстве обороны и, как старшие братья, вышел на заслуженный отдых в звании полковника. Наконец, самый младший Мурат – единственный, кто не стал продолжать военную династию. Окончив Саратовский политехнический институт, кенже бала стал экономистом.

Все внуки, как и их родители, хорошо учились, а кто-то еще продолжает учебу. Есть среди них и знаменитость – внук Тамерлан, который удивил всех родственников выбором профессии. Он стал актером. И, как с гордостью рассказали ата и аже, сыграл главные роли в сериалах «Черный двор», «Второй шанс» и «Таргет». Сейчас Тамерлан находится в Москве на съемках новой картины.

К слову, все внуки их по возможности навещают, но чаще это получается в выходные. Помогают с уборкой, закупают продукты. Мухтар-ага и Мариям-апа выходят из дома только за хлебом или прогуляться в сквер рядом с домом. Хорошие отношения у Джангазиевых-старших сложились и со снохами.

– У нас хорошие келіндер. Мы им благодарны. Они все нас уважают, наверное, потому что в первую очередь уважают дети. Хотя и от старших тоже многое зависит в межродственных отношениях. Если с пониманием относиться к снохам, то и они будут отвечать тем же, – рассуж­дает семейная чета.

Прожив много лет в деревне, в конце 1990-х по настоянию детей Джангазиевы переехали в Уральск. Как признаются супруги, поначалу им было непросто оставить свой любимый дом, огород, хозяйство и привыкнуть к новому укладу жизни. По словам Мухтара-ага, он даже смог вырастить во дворе того дома настоящий алматинский апорт.

– Думаете, почему все наши сыновья высокие и красивые? – спрашивает Мариям-апа. – Потому что они ели настоящую, здоровую пищу. Мясо, сметана, молоко, творог, овощи, зелень – все было свое. Мы никогда не ходили на базар и ели только то, что вырастили сами.

Со временем и старшие члены семьи привыкли к городской жизни. К тому же в Уральске у них оказалось много родственников, связь с которыми они поддерживают до сих пор. Однако в связи с пандемией пожилым людям пришлось переехать в Астану. Тяжело было расставаться с друзьями, многочисленными родственниками, соседями в таком возрасте. И в то же время хотелось быть ближе к детям и внукам.

Листая семейный альбом с фотографиями разных лет, Мухтар Джаксыгалиевич остановил взгляд на снимке, где они с Мариям Кабеновной совсем молодые.

– Смотри, какие мы тут красивые. Здесь нам всего по 30 лет, – с улыбкой и некоторой грустью в голосе произнес Мухтар-ага.

Там же в альбоме есть фото­графия, на которой запечатлены четыре сына Джангазиевых. И Мариям Кабеновна вспомнила, как однажды сыновья приехали все вместе в Уральск и провели большой той по случаю ее дня рождения – преподнесли вот такой незабываемый подарок. Прав тот, кто когда-то сказал, что главное в этой жизни – копить хорошие впечатления и приятные моменты. Ведь сколько бы ни прошло времени, а Мариям-апа навсегда запомнила этот день. «Жанымдарым менің», – с теплотой сказала она, вспоминая о нем.

На вопрос, что бы они изменили в жизни, если бы была такая возможность, я услышала мудрые слова Мариям-апа:

– Не жалею ни о чем и не хотела бы ничего менять. Мы прожили хорошую, счастливую жизнь, чего и другим желаю!

А самыми главными составляющими крепкой семьи Мухтар Джаксыгалиевич и Мариям Кабеновна считают любовь и терпение.

– Мое напутствие молодым – создавать семью нужно по любви. Только когда есть чувства, ты готов на многое, – заключил Мухтар-ага.

– Еще в семье важно уметь слышать друг друга и проявлять терпение. Все бывает, конечно, но нужно разговаривать, искать общее решение, – добавила Мариям-апа.