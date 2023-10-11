Водопровод, да не тот…

В числе последних – жители жилого массива Красный Кордон, где сегодня ведутся работы по обустройству централизованной системы водоснабжения. По заверениям людей, водопровод им попросту не нужен, поскольку люди здесь живут не бедные, а значит, располагающие собственной скважиной. Из нее электронасосами вода подается в дома. Так что проблем в поселке с водоснабжением никогда не возникало.

Тем не менее две недели назад здесь начали прокладывать трубы водопровода. Может, люди бы и не возмущались, но в поселке перекопали улицы, в результате проезд для автомобилей оказался заблокирован. Невозможно во двор заехать, не говоря уже о проезде скорой или пожарных…

Жителям предложили пока пользоваться объездной дорогой, состояние которой оставляет желать лучшего.

«Не нужен нам водопровод! Здесь у каждого своя скважина с хорошей питьевой водой. Почему нас, жителей, никто не спросил? Мы знаем, что в поселке Водном у жителей даже в вырытых самостоятельно колодцах вода ржавая, почему бы им не провести воду?» – сетуют жители.

Напомним, в прошлом году аналогичная ситуация произошла в поселке Березовском, где жители также протестовали против проведения водопровода по причине наличия скважин. Однако к людям не прислушались, сославшись на то, что в населенном пункте есть те, кто в водопроводе все же нуждается. Мы писали об этом в материале «Водопровод, которого нет» в номере «КП» от 28 сентября. Улицы в Березовском остались разбитыми. Такой же ситуации опасаются и жители Красного Кордона.

Представители подрядной компании ТОО «ДиК» говорят, что решение по строительству водопровода в поселке принимали не они, и рекомендовали людям обращаться за разъяснениями в городской акимат.

– Мы лишь исполнители. У нас есть разрешение на проведение работ. Если вам что-то не нравится, если вы с чем-то не соглас­ны – обращайтесь к акиму, мы лишь делаем то, что нам велели, – заявил один из представителей подрядчика, бригадир по имени Самат (свою фамилию называть он не захотел).

Проект, который пытались показать подрядчики на встрече с жителями Красного Кардона, те назвали обычной распечаткой из Интернета.

– В проекте, который нам предоставили, нет ни подписи архитектора, ни подписи ГАСК, ни одного штампа. А должны быть печати и «Водоканала», и «Теплокоммунэнерго», и электроснабжающей организации, и «Казахтелекома»... Я вообще удивляюсь, почему работы начали проводить в сентябре? Ладно, если б на дворе были 90-е годы, а сейчас 2023-й и вдруг такое дело, – сетует житель Красного Кордона, инженер-строитель Сергей Малюков.

Подрядчики, правда, уверяют, что дороги будут восстановлены. Но не в этом, а в следующем году...

Пока жители поселка готовят письмо в акимат с просьбой отменить строительство водопровода, собирают подписи под соответствующей петицией, в другом пригороде – поселке Восход – люди ждут чистой водопроводной воды уже более 30 лет.

От центра Семея до поселка расстояние чуть более 12 километров. У всех граждан городская прописка, но жителями областного центра они себя не ощущают. Не надеясь на решение проблемы со стороны чиновников, люди стараются добывать воду самостоятельно. У жителей частных домов в каждом огороде имеется скважина, но вода из нее совершенно непригодна для ­питья. Проживающие в двухэтажках скинулись, и им пробурили скважину прямо в подвале дома, купили насос, и вода потекла из кранов. Но какая…

– Рядом с трубами в полутора-двух метрах проходит канализация. Получается, то, что мы сливаем туда, обратно попадает в скважину. Были случаи, когда канализацию прорывало, все нечис­тоты всплывали. Вы представляете, что здесь творилось? – рассказала Галина Косарева. – Пить­евую воду приходится покупать в магазинах. Но для большинства жителей это накладно.

– Вода из кранов просто отвратительная. Пять лет назад ее брали на анализ и вынесли заключение, что ее не только пить, ею даже мыться нельзя! Выяснилось: в ней очень много микробов и паразитов, – сетует Станислава Брухти.

У хозяек в поселке все кастрюли и ведра с налетом цвета буйной хны, который невозможно отмыть никаким новомодным средством. Вода еще и соленая, налет образуется моментально.

Еще в 2020 году власти обещали провести водопровод, а в ­2021-м подвести воду в каждый дом. Тогда на проект выделили 250 млн тенге.

– Неожиданно выяснилось, что для него неоткуда брать воду. Тогда Семей находился в составе Восточно-Казахстанской области. Тендер был проведен в закрытом порядке, – поведал общественный активист Илья Бароховский.

В этом году в поселке начали проводить новый водопровод. На этот раз из бюджета выделили более полутора миллиардов тенге. Теперь чистую питьевую воду здесь обещают в следующем году. О прежних проектах уже никто не вспоминает, как и о потраченных деньгах.

– Складывается впечатление, что чиновники или скрывают масштаб проблемы, или боятся признать, что большая часть водопроводов просто не работает, – говорит Илья Бароховский.

В Антикоре уже пообещали после всех проверок в области Абай привлечь чиновников к уголовной ответственности в тех районах, где деньги на водоснабжение истрачены, но в кранах по-прежнему нет воды.