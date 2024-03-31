Военные РК работают в районах наводнения круглосуточно

Фото: Минобороны РК

Противопаводковые мероприятия осуществляются во взаимодействии со службами министерства по чрезвычайным ситуациям и органами исполнительной власти в Актюбинской, Акмолинской, Костанайской, Западно-Казахстанской областях, областей Абай и Улытау.

В аварийно-спасательных работах с 27 марта задействовано 523 военнослужащих, 47 единиц техники, в том числе 8 вертолетов и самолет военно-транспортной авиации.

Экипажами армейской авиации эвакуировано 1 325 человек, из них 374 – дети. Совершено 150 рейсов, доставлен гуманитарный груз объемом 11 500 кг. Из Алматы в города Уральск и Актобе осуществлена переброска 70 спасателей МЧС и имущества весом 3 000 кг.

Проведена очистка 420 метров ливневой канализации, перевезено 200 тонн песка. В Абайской области для укрепления дамбы в п. Мамырсу, Аягозского района завезено 2400 кубов грунта, возведено 540 метров насыпи.

Военные летчики продолжают эвакуацию сельчан из подтапливаемых населенных пунктов. В готовности к оказанию помощи местному населению в районах стихийного бедствия находятся дополнительные силы и средства Вооруженных сил.