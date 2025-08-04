Вольники из Казахстана стали третьими в командном зачете юношеского ЧМ
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В Афинах (Греция) завершился юношеский чемпионат мира по вольной борьбе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК
Команда Казахстана финишировала с тремя медалями. Все награды являются бронзовыми.
На третью ступень пьедестала поднялись Данаэль Абдыкасым (до 51 килограмма), Бекасыл Асамбек (до 60 килограммов) и Динмухамед Касымбек (до 80 килограммов).
В командном зачете Казахстан стал третьим. Первое место у США. Иран завершил ЧМ на второй позиции.