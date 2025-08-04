В Афинах (Греция) завершился юношеский чемпионат мира по вольной борьбе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото с сайта НОК РК

Команда Казахстана финишировала с тремя медалями. Все награды являются бронзовыми.

На третью ступень пьедестала поднялись Данаэль Абдыкасым (до 51 килограмма), Бекасыл Асамбек (до 60 килограммов) и Динмухамед Касымбек (до 80 килограммов).

В командном зачете Казахстан стал третьим. Первое место у США. Иран завершил ЧМ на второй позиции.