Фото: Минобороны РК

18 июля 1996 года был подписан Указ Президента РК «О воинских символах Вооруженных Сил», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минобороны

По информации ведомства, воинские символы не только отражают самобытность национального характера воинов, но служат действенным средством повышения морально-боевого духа защитников Отечества.

К воинским символам Казахстана относятся символ (эмблема), флаг, знамя Вооруженных сил, флаги Сухопутных войск, Сил воздушной обороны, Военно-морских сил и боевые знамена воинских частей.

Символика Вооруженных сил Казахстана демонстрирует государственную принадлежность, преемственность лучших традиций, приверженность таким ценностям, как боевое товарищество, патриотизм и честное служение.

Символ Вооруженных сил представляет собой пятиконечную звезду, обрамленную по краям золотистым контуром. В центре звезды изображено солнце с лучами и парящим под ним орлом.

Флаги видов Вооруженных сил Казахстана отражают принадлежность к ним и символизируют идеи единства, высокого духа и сплоченности воинского коллектива.

Боевое знамя является реликвией воинской части, символом ее доблести и славы. Оно служит напоминанием каждому военнослужащему о доблестных традициях и священном долге защиты Родины.