Воспитывать детей родителям поможет приложение «Беске дейін үлгер»

Цифровизация
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Марина Демченко
специальный корреспондент

С новым мобильным приложением родители дошкольников могут получить консультативную помощь. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказала директор департамента по дошкольному образованию Министерства просвещения Манара Адамова.

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

«Беске дейін үлгер» предлагает родителям, воспитывающим детей в домашних условиях, доступный и понятный контент по таким важным вопросам, как здоровье, питание, воспитание, развитие навыков и взаимодействие с детьми.

Все материалы приложения разработаны на основе научных данных нейробиологических исследований, что обеспечивает их высокую эффективность и практическую ценность.

– Приложение находится в пилотном режиме и тестируется в дошкольных организациях Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской и Актюбинской областей. Полное масштабирование планируется в ноябре. Контент будет доступен и в консультационных центрах, где родители смогут найти идеи для занятий и практические советы, – сообщила спикер.

Родители смогут получить круглосуточное методическое и психологическое сопровождение по вопросам воспитания и развития детей дошкольного возраста, что, безусловно, способст­вует формированию здоровой атмосферы в семьях.

По словам Манары Адамовой, в стране функционируют свыше 11,5 тыс. дошкольных организаций, в которых числится порядка одного миллиона воспитанников. В этом году охват детей от двух до шести лет дошкольным обучением и воспитанием планируется увеличить до 92,5%.

В рамках реализации комплексных мер по развитию дошкольного образования по поручению Главы государства в стране с начала текущего года создано около 40 тысяч новых мест в дошкольных организациях. Разработан пошаговый план ввода новых дошкольных организаций на 2023–2027 годы.

– Открытие новых мест планируется за счет строительства, реконструкции и расширения действующих дошкольных организаций, расширения сети мини-центров, а также размещения государственного образовательного заказа в частных дошкольных организациях. На сегодня максимальный показатель охвата детей достигнут в Павлодарской области, – отметила Манара Адамова.

Отвечая на вопросы журналистов, спикер рассказала, что в этом году в цифровой формат переведена Индивидуальная карта развития ребенка предшкольного возраста, позволяющая отслеживать развитие и сформированность коммуникативных, познавательных, творческих и других навыков у детей. Карта интегрирована с Национальной образовательной базой данных, что позволяет передавать информацию в школы, и обеспечивает плавный переход между дошкольным и начальным образованием. Нововведение будет способствовать успешной адаптации первоклассников в учебном заведении.

#дети #брифинг #воспитание #приложение #СЦК

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