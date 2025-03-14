«Воздушных замков мы уже насмотрелись. Спрос будет жесткий»: Токаев – о создании наукоградов

Президент предупредил, что все планы должны базироваться на реальных расчетах и кропотливой работе по их реализации

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Курчатов может получить статус наукограда. Об этом президент заявил в ходе выступления на Национальном курултае, сообщает Kazpravda.kz

В своей речи президент напомнил о необходимости коммерциализации научных открытий.

«В современном мире экономика, безусловно, должна опираться на инновации. Мы многое делаем для развития науки, особенно прикладного характера. Обеспечивается коммерциализация научных открытий, усиливается связь науки и производства. Однако до сих пор в Казахстане нет ни одного наукограда. Знаю об идее создания наукограда близ Алматы, в районе Парка инновационных технологий «Алатау». Правительству нужно проработать данную инициативу и подготовить соответствующий закон», – сказал Токаев.

Кроме того, в последнее время обсуждается идея создания научного городка в Абайской области.