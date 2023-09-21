Вперед, к большим победам!

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Дмитрий Норкин

В столичном Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова прошло торжественное открытие второго тура Национальных инклюзивных игр «Жұлдызай».

фото Игоря Бургандинова

В целях поддержки детей и подростков с ограниченными возможностями уже несколько лет в стране проводится специальная республиканская спартакиада. Основной целью «Жұлдызай» является повышение мотивации для занятий спортом у данной категории ребят, ведение здорового образа жизни, привлечение внимания общественности к проблемам таких детей.

В 2022 году ежегодная спартакиа­да впервые была организована в новом формате – как Национальные инклюзивные игры «Жұлдызай». В апреле – июне этого года во всех регионах республики прошел первый отборочный тур с участием членов судейской команды. Всего в мероприятии приняли участие более 5 тыс. подростков, а в Астане теперь выступают более 400 детей и 80 тренеров.

В играх участвуют ребята с ограниченными возможностями в возрасте 10–16 лет, которые соревнуются в семи видах спорта: легкой атлетике, голболе, мини-футболе, настольном теннисе, а также бес тас, асық ату, тоғызқұмалақ. Состязания проходят во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова, легкоатлетическом спортивном комплексе «Qazaqstan» и в гимназии № 10. Стоит отметить, что масштабное мероприятие восьмой год подряд поддерживают и мотивируют сотрудники одного из самых известных холдингов страны, а нынче к проведению игр подключились Министерство туризма и спорта, Национальный Паралимпийский комитет РК, общественный фонд «Жұлдызай и К», управление спорта Астаны.

Участников состязаний приветствовали депутат Сената Парламента Ляззат Калтаева, председатель Комитета по делам спорта и физкультуры МТС Бекболат Байжанов, вице-президент Национального Паралимпийского комитета Бахыт Сапаров. Они пожелали ребятам успехов и достижения всех поставленных задач. Гости и организаторы мероприятия выразили надежду, что среди сегодняшних участников Инклюзивных игр подрастают будущие чемпионы международных соревнований и Паралимпийских игр.

#дети #Спорт #Спартакиада #Жұлдызай

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