Время наращивать инвестиции

Программа официального визита Главы государства в Италию включала в себя внушительный деловой блок. В Риме Президент принял участие в инвестиционном «круглом столе» «Казах­стан – Италия» и провел встречи с руководством ряда крупных итальянских компаний.

Приглашение к сотрудничеству

Порядка 30 компаний международного уровня приняли участие в заседании казахско-итальянского инвестиционного «круг­лого стола», организованного в рамках официального визита Президента РК.

На встрече с «капитанами» италь­янского бизнеса Касым-Жомарт Токаев обстоятельно рассказал об инвестиционных возможнос­тях и преимуществах Казахстана, начав с того, что, нес­мотря на геополитическую ситуацию в мире, наша страна уверенно сохраняет свою позицию как крупнейшая и одна из самых быстрорас­тущих экономик в регионе.

– В прошлом году мы зафиксировали экономический рост на уровне 5,1%, что почти в 2 раза превышает прогнозируемый мировой показатель. В среднесрочной перспективе мы ставим перед собой стратегическую цель добиться роста в 6–7%, что позволит нам вдвое увеличить объем экономики к 2029 году. Это требует проведения масштабных реформ. Наряду с политическими пре­образованиями мы осуществляем укрепление нашей рыночной и конкурентоспособной экономики, что я считаю необходимым условием для успеха. Сегодня я могу с уверенностью сообщить вам, что совсем скоро в Казах­стане нач­нутся важнейшие кардинальные реформы, которые сделают нашу экономику более прозрачной, устойчивой и динамичной. Наша цель – привести стандарты, правила и практику ведения бизнеса в Казахстане к уровню ОЭСР. Мы стремимся соз­дать инвестиционный климат, отвечающий самым высоким мировым стандартам, – заявил Глава государства.

Президент проинформировал итальянских предпринимателей о планируемых практических и законодательных мерах, направленных на расширение притока прямых иностранных инвестиций в экономику страны.

– Мы выявили и устранили излишние требования к бизнесу, чтобы создать более гибкую и удобную для инвесторов среду. Недавно был создан Инвестиционный совет, наделенный широкими полномочиями, которые будут способствовать реализации инвестиционных проектов за счет оперативного принятия решений и всесторонней государственной поддержки, – отметил лидер нашей страны.

Энергетический сектор Касым-Жомарт Токаев назвал основным направлением экономического сотрудничества между двумя странами.

– Более 80% казахстанской нефти экспортируется в Европу, что обеспечивает около 10% пот­ребностей ЕС. Хочу выразить благодарность Италии – давнему и надежному энергетическому партнеру Казахстана. Мы высоко ценим вклад итальянской флагманской компании Eni в экономику Казахстана. Казахстан предос­тавляет широкие возможности в сфере разведки нефти и газа. Мы внедряем лучшие мировые прак­тики для открытия значимых мес­торождений. Также приглашаем итальянские компании к участию в сервисном обслуживании нефтегазовой отрасли, – подчеркнул Президент.

Говоря о перспективах взаимодействия в сфере возобновляемой энергетики, Президент акцентировал, что Казахстан стал первой страной в регионе, ратифицировавшей Парижское соглашение и взявшей на себя обязательства по достижению углеродной нейт­ральности до 2060 года.

– Наш потенциал в сфере возобновляемой энергетики оценивается в 1 триллион киловатт-часов. Он вызвал интерес у таких крупнейших мировых компаний, как французская Total, саудовская ACWA Power, Masdar из ОАЭ и немецко-шведская Svevind Energy Group. Эти компании намерены реализовать проекты по генерации 43 гигаватт возобновляемой энергии. Как мне известно, в Италии треть электроэнергии вырабатывается за счет «зеленых» источников. Учитывая имеющийся опыт, итальянские компании могли бы пополнить эти ряды, – сказал Президент.

Учитывая технологическую революцию и прогнозируемый многократный рост мирового спроса в обозримом будущем, Глава государства призвал италь­янский бизнес к сотрудничеству в области добычи и переработки критически важного сырья.

– По оценкам Всемирного банка, в Казахстане насчитывается более 5 тысяч неразведанных мес­торождений стоимостью свыше 46 триллионов долларов. Сегодня мы уже производим 19 из 34 важнейших видов сырья, необходимых для экономики Европейского союза. Месторождения еще 9 видов полезных ископаемых, таких как кобальт, вольфрам, литий и другие, могут быть освоены при наличии необходимых инвестиций, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

По мнению Президента, еще одной актуальной сферой сотрудничества является транспортно-логистическая отрасль. В стремлении стать региональным хабом Казахстан активно занимается развитием Транскаспийского международного транспортного маршрута.

– Средний коридор эффективно дополняет инициативу «Пояса и пути». Мы намерены связать его с Трансъевропейской транс­портной сетью ЕС и стратегией «Глобальные ворота». Также поддерживаем инициативу «Большой семерки» по партнерству в облас­ти глобальной инфраструктуры и инвестиций (PGII). За последние 15 лет Казахстан инвестировал в транспортную инфраструктуру более 35 миллиардов долларов. В ближайшие три года мы планируем построить свыше 1 300 километ­ров железных дорог. Это позволит увеличить транспортировку товаров в направлении Китая, Южной Азии и Европы. Поэтому мы приглашаем итальянских инвесторов принять активное участие в развитии наших портов, совместном производстве транспортных судов и создании логистических центров. Благодаря 13 международным маршрутам, проходящим по территории Казахстана, и прямым рейсам между Алматы и Миланом мы связаны между собой как никогда раньше. Мы приветствуем планы по открытию прямого авиасообщения Астаны с Римом и Миланом. Это, безусловно, будет способствовать развитию наших экономических отношений и связей между людьми, а также продвижению туризма, – отметил Президент.

Касым-Жомарт Токаев привлек внимание итальянской бизнес-элиты к потенциалу, который открывается в сфере сельского хозяйства, для эффективной реализации соответствующих совместных инвестпроектов.

– Более 70% нашей территории пригодны для земледелия, что делает страну житницей Центральной Азии. Мы входим в десятку крупнейших мировых производителей пшеницы и муки. Наша сельхозпродукция поставляется в более чем 80 стран мира. Учитывая растущий дефицит продовольствия в мире, мы ставим перед собой задачу утроить производительность этого сектора и вдвое увеличить экспорт. Казахстан заинтересован в развитии сотрудничества с итальянскими партнерами в области выращивания зерновых и масличных культур, а также производства макаронных изделий, мяса и молока, – обратился Глава государства к участникам встречи.

Рассказал он также об инвестиционных возможностях в сферах биотехнологий, фармацевтики и призвал ряд крупных итальянских компаний в этой области локализовать свое производство в Казахстане.

Отдельно Президент остановился на преимуществах развития IT-отрасли и Международного финансового центра «Астана».

Подытоживая выступление, Касым-Жомарт Токаев заверил в готовности нашей страны оказать всестороннюю поддержку потенциальным инвесторам. Он также пригласил участников встречи на Международный форум Астана.

Видением перспектив развития сотрудничества с Казахстаном в различных отраслях экономики во время встречи поделились заместитель Председателя Совета министров – министр инос­транных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики Антонио Таяни, главный исполнительный директор группы CDP Дарио Сканнапьеко, вице-президент по интернационализации Confindustria Барбара Джакомелло, президент CONFAPI Кристиан Камиса, президент группы Leonardo SpA Стефано Понтекорво, главный исполнительный директор Fincantieri SpA Пьерроберто Фолгьеро, главный исполнительный директор PetrolValves Сандро Малкори, главный исполнительный директор Pietro Fiorentini Паоло Нарди и другие.

По завершении инвестиционного «круглого стола» в присутствии Главы государства состоялась церемония подписания ряда документов.

В их числе – Соглашение между АО «Самрук-Казына» и Balestra, определяющее условия и сроки реализации проекта по строительству сернокислотного завода мощностью 800 тыс. тонн в год в селе Тайконыр Сузакского района Туркестанской области.

АО «НУХ «Байтерек» и SACE подписали рамочное соглашение об установлении лимита по страхованию сделок с итальянским участием по инвестиционным проектам в приоритетных отрас­лях экономики.

Соглашение о сотрудничестве, предусматривающее реконструкцию Алматинской ТЭЦ-3 со строительством парогазовой установки мощностью до 544 МВт, заключено между АО «Самрук-Энерго» и Ansaldo Energia SpA.

Кроме того, как отмечается в сообщении пресс-службы Президента, подписан Меморандум о сотрудничестве между НПП «Атамекен» и Confiindustria, направленный на поддержку итальянских предприятий в Казахстане и казахстанских предприятий в Италии, а также укрепление экономических и торговых отношений между бизнесом двух стран.

Впечатляющие результаты

После Глава государства провел серию отдельных встреч с руководителями крупных итальянских компаний. Первым он принял главного операционного директора компании Eni Гвидо Бруско.

В ходе беседы были рассмотрены результаты сотрудничества Казахстана с Eni за прошедший год и потенциал дальнейшего взаимодействия.

В 2023 году по трубопроводу КТК было поставлено рекордное количество нефти – 63,5 млн тонн. Общий объем добычи нефти на месторождениях Кашаган и Карачаганак составил 30,8 млн тонн.

По мнению Президента, достижение таких результатов стало возможным благодаря совместным усилиям Правительства Казахстана и всех участников консорциума, включая Eni.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил реализованные в Актюбинской и Туркестанской областях проекты строительства ветровых и солнечных электростанций общей мощностью 150 МВт.

Глава государства также был проинформирован о планах италь­янской компании по строительству газоперерабатывающего завода, гибридной электростанции мощностью 250 МВт в Мангистауской области и производству растительного масла для дальнейшей переработки в биодизель.

К углеродной нейтральности

Следующая встреча состоялась с главным исполнительным директором Maire Tecnimont Алессандро Бернини. В ходе беседы были обсуждены перспективы сотрудничества в энергетической и нефтехимической отраслях.

Глава государства отметил огромный опыт компании в реализации проектов по декарбонизации и энергетическому переходу, а также ее широкое присутствие в 45 странах.

По его словам, амбициозные планы Maire Tecnimont, направленные на существенное сокращение выбросов углекислого газа и развитие «зеленых» технологий, представляют большой интерес для Казахстана, поскольку наша страна в рамках Парижского сог­лашения приняла обязательства по достижению углеродной нейт­ральности к 2060 году и стремится внедрить лучшие технологии в производстве.

Алессандро Бернини проинформировал Президента о флагманских проектах компании, реализуемых и прорабатываемых по всему миру, и высказал свои предложения по развитию энергетического сектора Казахстана.

Президент положительно оценил участие компании в строительстве газохимического комп­лекса в нашей стране. Договор с Maire Tecnimont по базовому проектированию участка полимеризации второй очереди строительства газохимического комп­лекса в Атырауской области был подписан в апреле прошлого года.

Соединить Астану и Рим

Также Глава государства принял президента авиакомпании Neos Лупо Раттацци, с которым обсудил перспективы сотрудничества в сфере гражданской авиации.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, наличие прямого авиасообщения между странами придает импульс развитию торгово-экономических, культурно-гуманитарных связей и туризма. Он отметил высокую востребованность авиарейса Алматы – Милан, с момента запуска которого было перевезено около 70 тыс. пассажиров.

В свою очередь глава авиакомпании Лупо Раттацци поделился планами по расширению географии полетов в регионе. В частности, планируется увеличение количества рейсов по маршруту Алматы – Милан, открытие авиа­сообщения между Астаной и Римом, а также Астаной и Миланом.

Президент выразил уверенность, что сотрудничество с Neos положительно повлияет на развитие гражданской авиации и транспортно-логистической отрасли Казахстана.

Компания NEOS была создана в 2001 году как совместное предприятие двух туристических фирм – итальянской Alpitour S.p.A. и немецкой TUI Group. Являясь одной из крупнейших частных итальянских авиакомпаний, NEOS выполняет рейсы по более чем 70 направлениям. Оборот компании в 2022 году составил 640 млн долларов.

Сельскохозяйственные проекты

Еще одна встреча Касым-Жомарта Токаева была с главным исполнительным директором Bonifiche Ferraresi Федерико Веккьони.

Президент обсудил с руководителем известного итальянского сельскохозяйственного холдинга перспективы реализации инвес­тиционных проектов в аграрном секторе Казахстана.

Глава государства подчеркнул, что наша страна входит в число лидеров по выращиванию пшеницы. В том числе Казахстан является одним из главных поставщиков пшеницы в Италию и в то же время планирует увеличить долю переработки зерна внутри страны.

В свою очередь Федерико Веккьони сообщил о планах компании реализовать проекты по выращиванию зерновых культур с использованием итальянских технологий и по дальнейшей глубокой переработке в Казахстане, а также по подготовке специалис­тов и трансферту технологий.

Глава государства выразил готовность оказать всестороннюю поддержку со стороны Правительства.

Кроме того, итальянской компании было предложено рассмот­реть возможности реализации совместных проектов по развитию интенсивного садоводства и семеноводства.