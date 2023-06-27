Вручение премий и грантов президента в области средств массовой информации – самое главное

Президент
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в преддверии Дня работников средств массовой информации в торжественной обстановке вручил премии, гранты и объявил Благодарность президента Республики Казахстан в области средств массовой информации, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: akorda.kz

Поздравив участников церемонии с профессиональным праздником, президент подчеркнул, что отечественные масс-медиа вступили в новую веху своего развития. По его словам, мы видим, как сегодня увеличивается скорость распространения новостей, стремительно обновляется их содержание.

«В этих условиях нашим журналистам важно следовать завету великого Абая «Сөз түзелді, тыңдаушы, сен де түзел» («Слова скупые, верные люблю, И ты простую речь мою послушай»). Только недавно мы обсуждали конкуренцию между традиционными и новыми масс-медиа. А уже сегодня эти сайты вытесняют из информационного пространства социальные сети, мессенджеры и платформы. Для обеспечения информационной безопасности Правительству и медиаменеджерам нужно быть готовым к происходящим изменениям», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства в своей речи отметил, что задача журналистики заключается в том, чтобы поднимать не частные или групповые вопросы, а отстаивать интересы всего народа.

«Начало этой великой миссии было положено в прошлом веке лидерами движения «Алаш», сплотившимися вокруг газеты «Қазақ». Для того чтобы с честью исполнить свой долг, каждому журналисту необходимо проявлять целеустремленность, пытливый ум и ответственность, ибо путь к правде никогда не был легким. Профессионал никогда не будет искажать истину, правда и честность должны быть превыше всего. Иными словами, медийное поле должно стать территорией справедливости», – подчеркнул президент.

Как убежден Касым-Жомарт Токаев, взаимодействие между государством, медиа и обществом должно стать прочным фундаментом в деле построения Справедливого Казахстана.

«Это сотрудничество должно основываться на принципах открытости, доверия и честности. Залогом доверия общества должна стать преданность своему делу каждого гражданина, каждого специалиста. Доверие и честность – главные ценности Справедливого общества. Средствам массовой информации предстоит сыграть ключевую роль в обновлении общественного сознания, формировании нового качества нации. Работая на широкую аудиторию, масс-медиа имеют огромные возможности для продвижения прогрессивных идей и взглядов. Поэтому важно, чтобы журналисты содействовали укоренению в обществе культа труда и профессионализма, развитию у граждан ответственного отношения к судьбе своей страны», – заявил глава государства.

По словам президента, отечественная журналистика сегодня имеет свой особый взгляд на процессы в стране и мире.

«Только сильные, профессиональные и самостоятельные масс-медиа способны обеспечить наш реальный идеологический суверенитет. Поэтому важно не просто выдавать новости, а показывать взаимосвязи событий и явлений, готовить качественную аналитику, исходя из наших национальных интересов. Перед отечественными журналистами стоит ответственная задача объективного освещения событий, происходящих за рубежом и, конечно, в нашем геополитическом окружении. С этой задачей вы в целом успешно справляетесь. Так было, например, в ходе освещения недавних тревожных событий в России. Наши граждане совершенно обоснованно восприняли попытку мятежа с большой тревогой. Это и понятно, ведь между Казахстаном и Россией самая протяженная в мире государственная граница, мы находимся в едином экономическом пространстве, нас объединяют тысячи гуманитарных связей», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что свободный доступ граждан к информации, гласность, свобода мнений ярко характеризуют Справедливый Казахстан. По его мнению, многие отечественные репортеры сумели сегодня превратить свое перо в грозное оружие. Зачастую после написанной ими статьи, подготовленного репортажа находят свое решение актуальные и наболевшие проблемы. По его мнению, именно таких профессионалов можно назвать ответственными гражданами.

Завершая выступление, президент напомнил о масштабных мерах во имя процветания нашей страны. В этом ключе он обратил внимание на ответственность специалистов медиаиндустрии за своевременное информирование граждан о проводимой работе и ее результатах, доведение чаяний и нужд населения до власти.

«Только так мы сможем эффективно реализовать концепцию слышащего государства. Всё это накладывает огромную ответственность на специалистов медиаиндустрии, ставших подлинным мостом между народом и властью.

Сегодня Казахстан является ведущей страной в регионе Центральной Азии. Мы лидируем во многих сферах. Однако это не значит, что можно почивать на лаврах. Нам всем следует усерднее трудиться. Казахстан должен стать конкурентоспособным и войти в число самых передовых стран мира. Особая роль в реализации этой задачи возлагается на вас, журналистов. Вам предстоит доводить до общества только правдивую информацию, всесторонне разъяснять населению ситуацию в стране. Это огромная ответственность», – сказал глава государства.

Отметив важную роль СМИ в информационном обеспечении социально-экономического и общественно-политического развития страны, Касым-Жомарт Токаев вручил награды лучшим журналистам.

Распоряжением главы государства премии президента Республики Казахстан в области средств массовой информации присуждены корреспонденту «31 канала» Ирине Алимжановой, главному редактору газеты «Оңтүстік Қазақстан» Абаю Балажану, корреспонденту газеты «Казахстанская правда» Галине Вологодской.

Гранты президента Республики Казахстан в области средств массовой информации вручены корреспонденту информационного портала «Orda.kz» Илье Астахову, корреспонденту телеканала «Хабар 24» Адилу Балтабаеву, корреспонденту информационного портала «Tengrinews. kz» Рабиге Дуйсенгуловой, заместителю директора информационно-аналитической дирекции телеканала «Qazaqstan» Саламату Омашу.

Благодарность президента Республики Казахстан в области средств массовой информации объявлена творческим коллективам газеты «Время», ТОО «Қызылжар-Ақпарат», информационного портала «Kaztag», телеканала «TDK-42».

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