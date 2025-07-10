Казахстан выходит в лидеры по развитию ИИ в Центральноазиатском и тюркском мире

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Такое мнение высказал известный мировой предприниматель и эксперт в области искусственного интеллекта Ли Кай-Фу, который высоко оценил потенциал Казахстана в сфере цифровых технологий и искусственного интеллекта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТРК Президента

Он выделил четыре ключевых направления: переход к интеллектуальным агентам, наличие чистых вычислительных мощностей (GPU), открытая модель AlemLLM и укрепление лидерства Казахстана в Центральной Азии и тюркском ИИ.