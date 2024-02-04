Все регионы РК снизили зависимость от российского импорта

В целом доля РФ в импорте РК с 2021 года упала на 16 процентных пункта с 43% до 27% в 2023 году, передает Kazpravda.kz

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Этому способствует как снижение стоимостного объема российских товаров, так и увеличение совокупного импорта страны из других стран, сообщает tradereport.kz.

В 2021 году доля РФ в 8 из 17 регионов страны было больше 50%, то есть практически у половины областей.

В 2023 году всего у 4 регионов страны импорт из РФ более 50%. Причем падение доли российского импорта произошло во всех областях.