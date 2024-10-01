Всемирный банк предлагает Казахстану новые инструменты финансирования

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики РК Нурлан Байбазаров встретился с управляющим и финансовым директором группы Всемирного банка Аншулой Кант, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Собеседники обсудили стратегические планы Казахстана по экономическому развитию и привлечению инвестиций, обменялись мнениями о взаимном сотрудничестве и обсудили реализацию совместных проектов в области транспорта, энергетики, цифрового развития, а также реализацию социальных проектов.

Нурлан Байбазаров отметил положительную динамику взаимовыгодного сотрудничества со Всемирным банком и выразил уверенность в том, что партнерство банка с нашей страной, направленное на поддержку проводимых в Казахстане реформ для достижения более инклюзивного и устойчивого развития, продолжится.

Со своей стороны, Аншула Кант представила новые финансовые инструменты и гарантии, которые могут быть применены к Казахстану, а также к межстрановым проектам, соответствующим экологической повестке и нацеленным на устойчивое развитие всего региона.

Она также подчеркнула, что участие Всемирного банка в Казахстане будет расширяться в рамках предстоящей Стратегии партнёрства на 2026-2030 годы, которая определит ключевые стратегические приоритеты.