Вторая победа в UFC

На очень представительном турнире UFC 299 в Майами (США) наш боец в наилегчайшем весе встречался с американцем Си Джеем Вергарой. Поединок проходил в предварительном карде турнира и был рассчитан на три раунда. 30-летний Асу Алмабаев продемонстрировал отличную технику боя и победил единогласным решением судей, забрав каждый из раундов со счетом 30:27, 30:27, 30:27.

Это был второй бой казахстанца в UFC и его вторая яркая победа. Напомним, что первый поединок в этой лиге он провел в августе 2023 года, где уже во втором раунде заставил сдаться американца Оди Осборна. Теперь Асу также идет на серии из 15 побед кряду с учетом выступлений в других бойцовских лигах. «Спасибо всем за поддержку, чувствовал всем сердцем каждого», – написал Алмабаев в Instagram после очередной виктории.

Что касается 32-летнего Си Джея Вергары, то это был его шестой бой в UFC, где он теперь одержал три победы и потерпел три поражения, причем у американца прервалась серия из двух побед.

Также отметим, что в главном карде ивента российский боец легчайшего веса UFC Петр Ян (менеджером которого является казахстанец Саят Абдрахманов) одержал победу над представителем Китая Сонгом Ядонгом. Для бывшего чемпиона из России это 17-я победа в карьере. Он прервал неудачную серию из трех поражений.